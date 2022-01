Dakar: l’étape du jour pour Loeb

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) a remporté lundi la deuxième étape du rallye-raid Dakar 2022 dans la catégorie auto, une spéciale de 338 km entre Ha'il et al-Qaisumah (nord-est). La victoire en moto est revenue à l’Espagnol Joan Barreda.

Avec 3 min 28 d'avance sur le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), Sébastien Loeb n'est cependant pas parvenu à lui ravir la première place au général et reste deuxième du classement à 9 min 16 après sa victoire du jour lors de la deuxième étape du Dakar 2022.

"La trace était bonne et visible tout le long, à la fin c'est devenu une spéciale de WRC entre deux pilotes de WRC. On était à bloc complet, j'ai réussi à grappiller petit à petit, sans doute aidé par le fait qu'il ouvrait la piste", a déclaré le Français à l'arrivée.

Sunderland en tête chez les motos

L'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) a lui remporté lundi l’étape dans la catégorie moto entre Ha'il et al-Qaisumah (nord-est), sur une spéciale de 338 km. Il devance Sam Sunderland (GB/KTM) de 5 min 33 et le vainqueur 2021 Kevin Benavides (ARG/KTM) de 5 min 54.

Au classement général, Sunderland prend la tête devant le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), auteur d'une sixième place sur l'étape et content d'avoir fait la route avec l'Anglais.

"Je ne me suis pas réellement perdu aujourd'hui. On ouvrait sans la trace mais avec Sam (Sunderland) on se connaît, c'est très loyal. On se prévient des dangers et on ouvre à tour de rôle pour se reposer", a expliqué le Français. Leader au départ de l'étape, Daniel Sanders (AUS/KTM) occupe désormais la troisième place du classement.