Dakar: Philippe Croizon au volant d'un véhicule hydrogène en 2024

Philippe Croizon, connu pour avoir traversé La Manche à la nage malgré une amputation des quatre membres, prendra part à l'édition 2024 du Rallye Dakar à bord d'un véhicule hydrogène, a annoncé le groupe industriel GCK jeudi.

Philippe Croizon au cœur de l’innovation. Croizon, 54 ans, sera "le premier homme à participer au Rallye Dakar avec un véhicule alimenté à l'hydrogène" s'est félicité le groupe Green Corp Konnection dans un communiqué. Le véhicule, appelé "GCK e-Blast H2", est une voiture de compétition de rallye-raid dotée d'une pile à combustible, et développée par l'équipe française GCK Motorsport, elle-même filiale de GCK.

“C’est une immense fierté d’avoir Philippe Croizon comme coéquipier au sein de GCK Motorsport. J'ai participé suffisamment de fois au Dakar pour savoir que c'est la course la plus dure au monde. Je reste donc admiratif devant la volonté hors du commun et le parcours exceptionnel de Philippe, explique Guerlain Chicherit, Président de GCK. A travers lui, le Groupe GCK démontre une nouvelle fois ses valeurs de dépassement et d’innovation qui sont au cœur de notre projet industriel.”

Ce groupe, implanté en Savoie, est notamment spécialisé dans le développement de moteurs à combustion hydrogène ou de pile à combustible. De son côté, Croizon est notamment connu pour avoir réalisé plusieurs exploits sportifs malgré la perte de ses quatre membres, après un accident en 1994. Il avait traversé La Manche en 2010, à la nage, avant de relier les cinq continents deux ans plus tard. En 2017 déjà, Philippe Croizon a participé au Rallye Dakar, terminant 49e. "Je suis très heureux de rejoindre cette aventure et de devenir le premier pilote à participer au Rallye Dakar avec un véhicule hydrogène développé par les équipes de GCK Motorsport ! Ensemble nous allons vaincre l’impossible en étant capable autrement, annonce l'homme de 54 ans. Je suis fier de relever ce défi à la fois sportif et technologique dans l'une des courses les plus difficiles au monde."