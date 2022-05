Audi et Porsche vont débarquer en F1 en 2026

Comme pressenti depuis de nombreuses semaines, les marques Audi et Porsche vont intégrer la Formule 1 à partir de 2026. Pour l’heure, la nature de l’engagement des deux marques allemandes du groupe Volkswagen reste encore floue.

Le paddock de Formule 1 va accueillir deux petits nouveaux en 2026. Ce lundi, le président du directoire de Volkswagen, Herbert Diess, a officialisé l’arrivée de deux de ses marques, Audi et Porsche, dans la plus prestigieuse des disciplines du sport auto d'ici quatre ans. Depuis des mois, la rumeur se faisait de plus en plus insistante et le groupe allemand a officiellement tranché en faveur d’une arrivée en F1, considérant que cet engagement sera rentable.

Mercedes, qui règne sans partage sur le classement constructeur depuis 2014, ne sera donc plus la seule marque allemande du paddock. Depuis plusieurs années, Audi et Porsche brillent en endurance. L’horizon 2026 n’a pas été choisi au hasard, puisqu’un changement de règlement concernant les moteurs interviendra cette année-là.

Audi prêt à racheter McLaren, Porsche vers un partenariat avec Red Bull?

Pour l’heure, la nature exacte de l’engagement des deux marques allemandes est encore floue. Audi serait prêt à offrir 500 millions d’euros pour racheter McLaren et faire son entrée dans la discipline en tant qu’écurie, tandis que Porsche se dirigerait vers un partenariat à long terme pour devenir le motoriste de Red Bull.

Comme rapporté par Reuters, Porsche est un peu plus en avance qu’Audi dans ses préparatifs pour rejoindre la Formule 1.