F1: une nouvelle règle en qualification testée en 2023

La saison prochaine, les pilotes seront contraints d'utiliser des composés de pneus spécifiques en qualification, et ce à deux reprises, à l'occasion de tests menés par la F1

Des changements sont à prévoir en Formule 1 la saison prochaine. Non contente d’imposer six courses sprint (au lieu de trois actuellement) dès la saison prochaine, la Formule 1 a annoncé lors de la Commission F1 son souhait d’effectuer un test sur le nombre de pneus alloués lors d’un week-end de Grand Prix. Ainsi, la proposition a été faite de réduire le nombre de trains de pneus de 13 à 11: "Cela se fera pour évaluer l'incidence de la réduction de l'allocation pneumatique sur le roulage en piste, avec l'intention générale d'aller vers une utilisation plus viable des pneus à l'avenir", a-t-on justifié du côté de la Fédération international automobile (FIA).

Où ? Quand ? Comment ?

Les pilotes qui ont pour habitude de recevoir huit trains de pneus tendres n’en recevront plus que quatre. En revanche, ils se verront attribuer un train de pneus durs et mediums supplémentaires (trois et quatre et au lieu de deux et trois). Surtout, le règlement sera moins permissif en matière de choix de gommes puisque les pilotes se verront imposer un type de pneumatique pour chaque partie de qualification: les pneus durs en Q1, mediums en Q2 et tendres en Q3.

Si tout ou partie de la séance se déroule sur une piste déclarée humide par la direction de course, le choix sera remis entre les mains des écuries. Ces journées de tests dont le but est d'évaluer "l'impact en piste, avec l’intention générale de passer à une utilisation plus durable des pneus à l’avenir", seront au nombre de deux la saison prochaine. Les lieux n'ont pas été dévoilés.