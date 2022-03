F1: l'arrivée d'Audi et de Porsche se précise

Audi et Porsche vont bientôt recevoir le feu vert de leur maison-mère Volkswagen pour entrer en F1 sous diverses formes, selon Reuters.

L'entrée d'Audi et de Porsche en Formule 1 devient de plus en plus crédible. Selon une information rapportée jeudi par Reuters et Business Insider, Volkswagen, maison-mère des deux constructeurs allemands, va donner son feu vert dans les prochains jours pour que le projet avance. "Nous espérons être en mesure de communiquer notre intention d'entrer en F1 à ce moment-là", a déclaré une source proche du dossier. Un conseil de surveillance est prévu le 5 avril.

Les deux marques ne devraient pas ajouter de nouvelle écurie au sein du paddock. Pour Audi, il est question d'une offre de 500 millions d'euros pour racheter l'écurie McLaren ou, a minima, motoriser ses monoplaces. Quant à Porsche, tout indique qu'un partenariat majeur avec Red Bull Racing est dans les tuyaux. Ce rapprochement est favorisé par le fait que l'écurie du champion du monde Max Verstappen a monté une structure pour construire et développer ses moteurs (avec l'aide de Honda).

Audi et Porsche sont des acteurs bien connus du sport automobile. Les deux marques sont particulièrement présentes dans les catégories d'endurance, et notamment aux 24 Heures du Mans. Elles prennent aussi part au championnat du monde de Formule E, qui met aux prises des monoplaces 100% électriques.

Andretti se prépare aussi

Pour une 11e écurie en F1 dans les prochaines années, il faut plutôt se tourner du côté des États-Unis. Michael Andretti, propriétaire de l'écurie éponyme évoluant en IndyCar, a fait une demande début 2022 auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour intégrer le championnat.

L'ambition d'Andretti Autosport d'intégrer la F1 n'est pas nouvelle. L'an dernier, la structure en pourparlers pour racheter le groupe Sauber, propriétaire de l'équipe Alfa Romeo. L'actionnaire principal Finn Rausing avait finalement choisi de ne pas vendre.