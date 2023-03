EN DIRECT - F1 : Les enseignements des essais libres du Grand Prix de Bahreïn

On retiendra que les Red Bull sont à leur niveau de l'année dernière, tout en haut.

C'est aussi la confirmation que cette Aston Martin est bien née, comme le paddock le disait depuis les derniers essais hivernaux. Alonso décroche le deuxième temps et s'insère entre les eux Red Bull.

Ca sourit un peu chez McLaren et Lando Norris (4e). En ervanche, c'est un peu la soupe à la grimace chez Ferrari (Leclerc 5e, Sainz dernier après un gros tête-à-queue) et surtout chez Mercedes (Hamilton 10e et Russell 11e). Deuxième séance d'essais libres cet après-midi à 16h.