F1: règlement, courses, pilotes... ce qui change pour la saison 2023 qui débute ce week-end

La saison 2023 de Formule 1 s'ouvre à Bahreïn avec la première course prévue le 5 mars. Elle s'achèvera le 26 novembre à Abou Dhabi. Cette année s'inscrit dans la continuité de 2022, avec malgré tout des changements et quelques nouveautés.

· Un changement technique pour limiter le marsouinage

Après la révolution de 2022, qui avait entraîné un changement radical du design des voitures, le règlement technique de la saison 2023 de Formule 1 apporte peu de changements marquants. La principale modification? Le sensible relèvement (15 millimètres) des planchers à effet de sol des monoplaces. Objectif: limiter les risques de marsouinage, l'étonnant phénomène aérodynamique qui générait des rebonds sur la piste et éprouvait physiquement les pilotes.

· Las Vegas, le nouveau circuit tant attendu

La F1 à Las Vegas, ce n'est pas inédit. Cela s'était déjà produit en 1981 et 1982. Mais la ville des néons, des paillettes et des casinos fait donc son grand retour au calendrier, 41 ans plus tard. Ce GP sera l'avant-dernier de la saison, le 18 novembre, soit une semaine avant la final à Abou Dhabi. Le tracé est, lui, complètement nouveau et urbain. Il s'annonce spectaculaire, avec une immense ligne droite qui fera dépasser les 330 km/h. Au total, les États-Unis accueillent donc trois événements, avec également Miami (7 mai) et Austin (22 octobre).

· Un mercato animé en milieu et fond de grille

Quatre pilotes ont quitté la grille: Daniel Ricciardo (ex-McLaren, pilote de réserve Red Bull), Sebastian Vettel (ex-Aston Martin, retraite), Nicholas Latifi (ex-Williams) et Mick Schumacher (ex-Haas, pilote de réserve Mercedes et McLaren).

Le principal mouvement concerne Pierre Gasly, qui a rejoint Esteban Ocon chez Alpine pour former un duo 100% français. Le vainqueur du GP d'Italie 2020 remplace Fernando Alonso, parti chez Aston Martin. Chez AlphaTauri, le Néerlandais Nyck de Vries est le nouveau coéquipier de Yuki Tsunoda. Chez McLaren, Lando Norris est rejoint par la pépite australienne Oscar Piastri, transfuge d'Alpine après la controverse estivale sur son contrat junior. Chez Haas, Nico Hülkenberg (35 ans, 181 courses) fait son grand retour après trois saisons sans contrat. Enfin, Williams a engagé le rookie américain Logan Sargeant comme nouveau pilote n°2.

· Le Français Vasseur, nouveau patron de Ferrari

L'autre grande curiosité de la saison en matière de mercato se trouve chez Ferrari, avec l'arrivée du Français Frédéric Vasseur comme directeur d'écurie en provenance d'Alfa Romeo. Il remplace Mattia Binotto, poussé vers la sortie après les nombreuses erreurs stratégiques commises en 2022.

En dépit de la défiance de nombreux fans et de certains pilotes, le nombre d'événements Sprint passe de trois à six. Ils auront lieu en Azerbaïdjan, en Autriche, en Belgique, aux États-Unis (Austin) et au Brésil. Pour rappel, ces petites courses d'environ une demi-heure se déroulent le samedi. L'arrivée définit la grille de départ pour le GP du dimanche. Huit points sont accordés au 1er, sept au 2e, six au 3e, et ainsi de suite.

Deux week-ends de course cette saison - qui restent à définir - feront l'objet d'une expérimentation concernant le format de qualification. Elle consistera à imposer tous les pilotes de rouler avec les pneus durs lors de la première partie de la séance (Q1), puis avec les pneus mediums en Q2 et enfin avec les pneus les plus tendres en Q3. Comme les écuries gèrent différemment la dégradation et la montée en température des gommes, des surprises pourraient se produire.