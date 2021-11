F1: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix du Qatar

La Formule 1 organise son premier Grand Prix du Qatar, dont la course est prévue ce dimanche 21 novembre à 15h (heure de Paris). L'événement est diffusé par Canal+.

C'est un week-end inédit: le paddock s'est installé sur le circuit international de Losail pour le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1. Cette épreuve est la 20e manche de la saison 2021 du championnat du monde, avant les deux derniers rendez-vous prévus à Jeddah (Arabie saoudite) et à Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

La course est diffusée dimanche 21 novembre sur Canal+ à partir de 15h. L'événement sera aussi à suivre sur la radio RMC et sur le site et l'appli RMC Sport. Avant cette course de 57 tours, la séance de qualification est également programmée sur Canal+, ce samedi à partir de 15h.

Le tracé de Losail compte 16 virages et fait 5,380 kilomètres. C'est un circuit que le MotoGP connaît bien, des courses étant organisées depuis 2004. Pour cette première de la F1, les organisateurs qataris ont déclaré s'attendre à des tribunes pleines.

Avant le début de la course, Max Verstappen (Red Bull) est en tête du classement des pilotes avec 332,5 points. C'est 14 de plus que le tenant du titre Lewis Hamilton (Mercedes), qui est à 318,5 points. Au classement des constructeurs, Mercedes mène avec 521,5 points, contre 510,5 pour Red Bull. Les demi-points s'expliquent par le GP de Belgique, où seulement la moitié des points prévus pour les dix premiers ont été distribués, la course ayant été raccourcie à cause de la pluie.

Le programme de samedi et dimanche:

· Essais libres 3: samedi 12h

· Qualifications: samedi 15h

· Course: dimanche 15h