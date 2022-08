F1: Alonso tacle Alpine pour expliquer les raisons de son départ

En conférence de presse avant le GP de Belgique à Spa, Fernando Alonso a déploré un manque de confiance d'Alpine, qu'il quitte au terme de la saison pour Aston Martin. L'Espagnol a confirmé qu'il désirait signer un contrat pluriannuel.

La deuxième partie de saison sera longue chez Alpine. Avant le début du week-end du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, Fernando Alonso s'est exprimé sur son départ programmé pour la saison prochaine chez Aston Martin. Sans beaucoup de filtre, le pilote espagnol a fait comprendre qu'il n'était pas sur la même longueur d'ondes avec l'écurie française.

"Le projet d'Aston Martin est très intéressant. Ils ont le budget, le talent et les ressources, a-t-il expliqué jeudi face à la presse. Je n'ai aucun problème à dire que tout a commencé lorsque Sebastian Vettel a annoncé sa retraite le jeudi. Ils étaient heureux avec Seb mais il a décidé d'arrêter, ils ont commencé à appeler certains pilotes qu'ils voulaient. Nous nous sommes assis. Ils m'ont parlé du projet et ont accepté mes demandes. On s'est mis d'accord. On a signé le lundi et on l'a annoncé rapidement, avant une fuite".

"Chez Alpine, ils m'auraient évalué chaque année"

Ce récit confirme qu'Alpine n'avait pas anticipé cette décision. Fernando Alonso a toutefois précisé avoir prévenu l'état-major de son choix, à l'exception notable du directeur d'écurie Otmar Szafnauer. "Il n'était pas impliqué dans les négociations", a justifié le pilote espagnol de 41 ans.

Mais pourquoi ne pas avoir accepté de prolonger avec la filiale de Renault? "Nous n'étions pas d'accord sur la durée du contrat", a répondu le double champion du monde, qui s'est engagé pour au moins deux ans avec Aston Martin. "Chez Alpine, ils m'auraient évalué chaque année. Je me sentais de trop. Chez Aston Martin, ils me font toute leur confiance et ne regardent pas le passeport".

Aussi, il semblerait que les dirigeants d'Alpine aient froissé Fernando Alonso en voulant planifier l'entrée d'Oscar Piastri à sa place. "Dans les négociations avec Alpine, le nom de Piastri était toujours sur la table", a révélé le vétéran. Oscar Piastri ayant finalement refusé de reprendre cette place, afin de rejoindre McLaren, les dernières rumeurs laissent entendre que Fernando Alonso pourrait être remplacé en 2023 par Mick Schumacher ou Daniel Ricciardo.