F1: Aston Martin annonce l’arrivée d’Alonso, qui quitte Alpine

Aston Martin a annoncé la signature du pilote espagnol, Fernando Alonso (41 ans), pour plusieurs années ce lundi. L’Espagnol quitte Alpine et va remplacer Sebastian Vettel, qui a annoncé sa retraite.

Aston Martin tient le remplaçant de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde qui a annoncé son départ à la retraite la saison prochaine. L'écurie a annoncé la signature d'un autre multi champion du monde (en 2005 et 2006), Fernando Alonso (41 ans), ce lundi. Le pilote va donc quitter la formation française Alpine pour signer un contrat de plusieurs années avec le concurrent britannique.

L'Espagnol était en négociations pour poursuivre l'aventure avec son écurie actuelle, qu'il a rejointe en 2021, mais va donc courir sous de nouvelles couleurs en 2023. "Cette équipe Aston Martin applique clairement l'énergie et l'engagement pour gagner, et c'est donc l'une des équipes les plus excitantes de la Formule 1 aujourd'hui, a-t-il expliqué dans un communiqué sur le site officiel de l'équipe. Je connais Lawrence (Stroll, le propriétaire, ndlr) et Lance (son fils et pilote) depuis de nombreuses années et il est évident qu'ils ont l'ambition et la passion de réussir en Formule 1.

"J'ai vu l'équipe attirer systématiquement des personnes formidables avec des pedigrees gagnants, et j'ai pris conscience de l'énorme engagement envers les nouvelles installations et ressources de Silverstone, poursuit-il. Personne en Formule 1 aujourd'hui ne fait preuve d'une plus grande vision et d'un engagement absolu à gagner, et cela en fait une opportunité vraiment excitante pour moi."

Pour son grand retour avec Alpine, anciennement Renault, Alonso a pris la 10e place du championnat du monde en 2021, et pointe à la même position cette saison. Dimanche, il a pris la 8e place du Grand Prix de Hongrie, juste devant son équipier, Esteban Ocon (9e), dont il a critiqué la défense très défensive alors qu'il s'estimait plus rapide. "On est un peu surpris par cette défense, a-t-il déclaré. Mais je fais parfois la même chose, il fait parfois la même chose ou n'importe quelle autre équipe. C'est comme ça."