F1 : AlpaTauri confirme des discussions avec Alpine pour Gasly

En marge du Grand Prix des Pays-Bas, Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, a confirmé des discussions avec Alpine pour Pierre Gasly. Si celles-ci aboutissaient, le natif de Rouen rejoindrait Esteban Ocon dans une écurie 100% française.

Qui sera l’équipier d’Esteban Ocon la saison prochaine chez Alpine ? Fernando Alonso parti chez Aston Martin, un baquet est vacant. L’écurie tricolore misait sur Oscar Piastri, son jeune et brillant pilote de réserve, mais après un imbroglio, l’Australien de 21 ans s’est engagé avec McLaren. Malgré ces camouflets, le Team Alpine reste ambitieux et vise Pierre Gasly.

"Des discussions constructives" avec Alpine

Sous contrat avec AlphaTauri, le pilote français (26 ans) pourrait quitter Red Bull, sa maison mère à la fin de la saison. "On peut s’imaginer beaucoup de choses mais les discussions sont en cours. Si toutes les conditions sont remplies, il pourrait partir", a déclaré Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, au micro de Canal+, dimanche, en marge du GP des Pays-Bas. Le dirigeant est allé plus loin en confirmant les discussions avec Alpine : "Oui je peux le confirmer et ce sont des discussions constructives", a ajouté l’Autrichien, muet, en revanche, sur les conditions de départ de son pilote.

Alpine va établir une short-list

Du côté d’Alpine, on se montre beaucoup moins bavard. Et plus prudent : "On n’a pas encore pris cette décision, a rappelé son directeur Otmar Szafnauer. On avait 14 pilotes intéressés par notre baquet. On va réduire la liste avant de prendre une décision. On va réduire la liste la semaine prochaine. On a seulement appris le verdict pour Oscar (Piastri) vendredi."