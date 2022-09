F1: Piastri très cash sur la gestion de son contrat par Alpine

Oscar Piastri, qui pilotera pour McLaren en 2023, est revenu sur l'imbroglio de l'été et sa situation floue chez Alpine, où il n'avait pas de contrat pour la saison prochaine.

L’épilogue est connu depuis hier : Oscar Piastri sera un pilote McLaren en 2023. Le BRC, le conseil de reconnaissance des contrats, a donné son verdict. L’Australien, dans un entretien publié par le site officiel de la Formule 1, a donné quelques détails supplémentaires. "Le BRC a confirmé que je n’avais pas de contrat (avec Alpine) pour la saison 2023. J’étais libre de choisir ma destination. Pour être tout à fait honnête, il y avait un manque de clarté autour de mon futur chez Alpine."

Quand l’écurie française a annoncé début août le départ de Fernando Alonso et officialisé dans la foulée que Piastri serait son pilote en 2023, l’Australien avait en fait déjà signé en faveur de McLaren. Il assure même qu’il avait prévenu l’écurie française. "Ma décision était prise bien avant (le départ d’Alonso), ce qui a rendu l’annonce d’Alpine encore plus déroutante et énervante parce qu’on avait dit à l’équipe que je n’allais pas continuer."

"Le moment le plus important de ma carrière"

A 21 ans, Oscar Piastri s’est senti lésé. "C’était énervant parce que l’annonce était fausse et ça ne me laissait pas non plus la possibilité de dire au retour correctement à Enstone", explique-t-il. Il s’est donc empressé de répondre avec un tweet devenu viral, où il expliquait n’avoir signé aucun contrat avec Alpine et surtout, qu’il ne piloterait pas pour cette écurie en 2023.

"C’était le moment le plus important de ma carrière et peut-être de ma vie jusqu’ici, dit-il. Cette fausse annonce était quelque chose que mon équipe et moi pensions devoir corriger, il pouvait aussi y avoir des potentielles conséquences légales si on ne démentissait pas." Il aura fallu quelques semaines pour que les instances lui donnent raison, et pointent les erreurs d’Alpine.