F1 : Alpine s’est mis la pression mais veut rassurer à Djeddah

L'écurie française a déçu lors de la première, course de la saison à Bahreïn.

Après les résultats décevants à Bahreïn, Alpine a promis de travailler. L’abandon d’Esteban Ocon après avoir reçu trois pénalités et la 9e place de Pierre Gasly, parti dernier après une qualif ratée, ont quelque peu remis en question les déclarations d’avant-saison. L’A523, censée démontrer "plus de potentiel", n’a pas complètement impressionné. Mais l’écurie française ne s’inquiète pas, l’ensemble de ces résultats n’étant pas directement liés à la performance de la monoplace. "Pour être honnête, la première course avec une nouvelle équipe est toujours délicate", disait Gasly au sujet de sa qualification. Alpine s’était ratée sur les réglages mais le rythme en course a rassuré puisque l’ancien pilote Alpha Tauri a fini dans les points et était revenu tout près de la 8e place.

Voiture bien née mais concurrence renforcée

Il n’est pas étonnant de voir quelques erreurs et imprécisions sur un premier week-end dans une nouvelle équipe. Gasly a ensuite ajouté qu’Alpine avait une "très bonne base". Il a d’ailleurs effectué le deuxième meilleur tour en course le dimanche. Au sein de l’écurie, tout le monde est d’accord pour dire que le rythme de course de l’A523 est vraiment satisfaisant et meilleur, pour le moment, que le rythme sur un tour. Même si concernant les qualifs, donnée assez rassurante, l’Alpine a gagné 0.707 secondes au tour entre les qualifs de Bahreïn 2022 et Bahreïn 2023. Seuls Aston Martin, Williams, Red Bull et Mercedes font mieux.

Des erreurs opérationnelles qui interrogent

Si Alpine n’a pas pris plus de points ce n’est pas à cause de la voiture mais d’erreurs humaines... "Nous ne connaissons pas encore son vrai rythme en raison de certaines difficultés opérationnelles survenues durant de la course", déclarait Otmar Szafnauer, le directeur de l'écurie, en référence aux pénalités subies par Ocon. Ce dernier a semblé un peu tendu. La preuve avec son mauvais placement sur la grille de départ ou sa vitesse trop élevée dans les stands. Il estime avoir réalisé la "pire course de sa carrière en Formule 1." Sa réaction est donc attendue et sera scrutée. Il faudra voir si son comportement change et comment il s’adaptera à la concurrence avec Pierre Gasly, premier à marquer des points cette saison. Otmar Szafnauer a d’ailleurs souligné "l'aboutissement d'une chaîne d'erreurs, certaines de son côté, d'autres opérationnelles" concernant la course d’Ocon.

L’écurie tricolore s’est mise de la pression dès le premier week-end puisqu’une nouvelle force a surpris tout le monde dans le paddock : Aston Martin. Avec Alonso 3e et Lance Stroll 6e, l’écurie anglaise a impressionné. Et Alpine, qui disait vouloir "réduire l’écart" avec le Top 3 des constructeurs, va déjà devoir essayer de garder sa place dans le Top 4. Otmar Szafnauer a fixé un objectif à ses équipes : pas d’erreurs opérationnelles et les deux voitures dans les points à Djeddah.