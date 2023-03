F1: après l’imbroglio Alonso, la FIA clarifie les règles sur les pénalités dans les stands

Deux semaines après le flou entourant les pénalités écopées par Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a clarifié ce vendredi ses règles sur les sanctions dans les stands.

Après l'imbroglio Alonso lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, la FIA a décidé d'être plus claire à propos des règles sur les pénalités. Le pilote Aston Martin avait d'abord été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes à purger aux stands pour un mauvais placement sur la ligne de départ.

Mais, alors que l'Espagnol était dans les stands et patientait, un mécanicien avait mis en place son outil à l'arrière de la monoplace avant la fin des cinq secondes. Les commissaires avaient donc sanctionné Alonso d'une nouvelle pénalité de dix secondes, lui faisant perdre sa troisième place. Un podium finalement récupéré après réclamation d'Aston Martin.

La FIA reconnait "un manque de clarté"

La FIA a donc étudié ce cas de plus près et a admis "un manque de clarté dans le libellé des règlements pertinents et des précédents contradictoires" sur la manière de purger les pénalités. Le règlement va être modifié et clarifié : aucun contact (main, objet) ne sera autorisé lorsque les pilotes purgent leur sanction au stand.

Lors du Grand Prix d'ouverture de la saison à Bahreïn, Esteban Ocon avait abandonné, après avoir subi le même type de problème. La FIA a aussi acté l'"élargissement des boîtes de la grille de départ de 20cm." Prochain Grand Prix, ce dimanche à Melbourne, en Australie.