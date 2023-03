F1: la FIA va clarifier son règlement après le ridicule imbroglio Alonso au Grand Prix d'Arabie saoudite

Troisième du GP d'Arabie saoudite, Fernando Alonso a ensuite été déclassé en raison d'une pénalité purgée irrégulièrement avant de finalement récupérer sa place sur le podium ce dimanche. Au lendemain de ce flou règlementaire, la FIA va éclaircir ses règles sur le bon déroulé des pénalités.

Sergio Perez et Max Verstappen encore intouchables au volant des Red Bull, Fernando Alonso a fait le show pour grimper sur le podium devant George Russell ce dimanche lors du GP d'Arabie saoudite à Djeddah. Un temps sanctionné de 10 secondes pour une première pénalité mal purgée, l'Espagnol a brièvement perdu sa place sur la boîte avant de la retrouver via une réclamation d'Aston Martin. Au lendemain de cet imbroglio, la FIA a décidé de modifier son règlement afin d'éviter un flou dans l'avenir.

"La décision ultérieure des commissaires d'entendre et d'accorder le droit de recours du concurrent est le résultat de nouvelles preuves concernant la définition de "travailler sur la voiture", pour laquelle il y avait des précédents contradictoires, et cela a été mis en évidence par cette circonstance spécifique, a déclaré un porte-parole de la FIA. Ce sujet sera donc abordé lors du prochain Comité consultatif sportif qui aura lieu le jeudi 23 mars, et une clarification sera publiée avant le Grand Prix d'Australie de Formule 1 de la FIA 2023."

Alonso chambre (gentiment) Russell

A l'origine de la pénalité, qui a donc provisoirement annulé le centième podium en F1 de Fernando Alonso, une première pénalité pendant la course. Le vétéran de 41 ans est ainsi accusé d'avoir eu recours à un mécanicien pour effectuer un réglage sur sa monoplace pendant un arrêt forcé aux stands.

Dans sa défense soumise, finalement acceptée par les commissaires de course, Aston Martin a rappelé que contrairement à ce que le règlement semblait décider, les techniciens touchent régulièrement les voitures lors des pénalités purgées dans les stands.

Passés la fausse joie pour George Russell et le soulagement de Fernando Alonso, l'Espagnol s'est amusé de cette situation rocambolesque lors du GP d'Arabie saoudite sur les réseaux sociaux. En réponse à un tweet du Britannique fier de son podium, et où le pilote Mercedes saluait la belle course de son rival de l'équipe Aston Martin, le double champion du monde de F1 lui a répondu avec humour.

"Salut", a lancé Fernando Alonso en demandant à récupérer le trophée de la troisième place en légende d'une photo de lui en (très) gros plan. Il faut bien le reconnaître, l'Espagnol avait beaucoup moins le sourire lorsqu'il a répondu à ses obligations médiatiques juste après avoir été sanctionné d'une pénalité pour une pénalité mal purgée. Histoire de ne plus revivre ce genre de soirée, la FIA va s'adapter.