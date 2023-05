F1: "J'étais toujours la première cible de mon coéquipier", le nouveau tacle d'Alonso sur Ocon

Troisième du Grand Prix de Miami, Fernando Alonso a tenu à féliciter Lance Stroll, son coéquipier chez Aston Martin. Tout en vantant les mérites du Canadien, le double champion du monde de Formule 1 a taclé Esteban Ocon, avec qui il a partagé l'affiche chez Alpine pendant deux saisons.

Au volant de son Aston Martin, Fernando Alonso vit une seconde jeunesse. Dimanche, l'Espagnol a pris la troisième place du Grand Prix de Miami, soit son quatrième podium déjà de la saison en l'espace de cinq courses. Après l'épreuve, l'Espagnol s'est encore une fois montré offensif en égratignant Esteban Ocon, son ancien coéquipier.

"Stroll est un pilote qui pense comme un coéquipier"

Durant deux saisons, en 2021 et 2022, Alonso et Ocon ont partagé l'affiche chez Alpine. Le double champion du monde n'en garde pas un souvenir ému, comme il l'a montré en répondant à une question sur Lance Stroll, son actuel partenaire chez Aston Martin. "Lance est un pilote qui pense comme un coéquipier, comme nous l'avons vu à Bakou. L'année dernière, c'est le contraire qui m'est arrivé", a commenté Alonso au micro de SkySports après son podium à Miami.

"J'étais toujours la première cible de mon coéquipier et cela ne profite évidemment pas du tout à l'équipe", a continué Fernando Alonso, en faisant une référence claire à Esteban Ocon. En fin de saison dernière, en marge de la course sprint lors du Grand Prix du Brésil et d'incidents sur la piste entre les deux pilotes, l'homme de 41 ans avait déjà critiqué le Français.

Troisième du championnat du monde avec 75 points, Fernando Alonso n'a mis que peu de temps à valider son choix de carrière. De son côté, neuvième à Miami, Esteban Ocon a porté son total à six unités. Le patron d'Alpine a d'ailleurs mis la pression sur l'ensemble de l'écurie à Miami, après un "début de saison décevant". Le prochain rendez-vous de la saison aura lieu lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne le 21 mai prochain.