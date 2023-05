Brad Pitt va-t-il vraiment conduire une F1 au milieu des autres pilotes pour son film?

Dans le cadre d’un film sur la Formule 1, Brad Pitt ne conduira pas une vraie monoplace et en même temps que les autres pilotes de la grille, contrairement à ce qu’indiquait ESPN dans un premier temps. Mais il devrait bien rouler à Silverstone, dans une voiture et un contexte plus adaptés.

Fausse information ou coup de com’? Quoi qu’il en soit, Brad Pitt et ses équipes ont fait parler d’eux ce jeudi soir, dans un tweet d’ESPN massivement relayé et vu par près de 8 millions d’internautes. L’acteur de 59 ans, en préparation d’un film sur la Formule 1, était annoncé au volant d’une vraie monoplace sur la piste du GP de Silverstone en même temps que les pilotes professionnels.

Plusieurs sources démentent la folle rumeur d’une "11e écurie" avec une voiture conduite par Brad Pitt qui suivrait notamment les vingt pilotes sur le circuit britannique et jusqu'à la fin de la saison. Andrew Benson, journaliste pour la BBC, assure que la monoplace de la star d'Hollywood ne sera jamais en piste en même temps que les voitures des 20 pilotes du championnat du monde. Une hypothèse bien plus crédible en matière de sécurité.

Hamilton: "Pour moi, il s’agit de faire en sorte que le film soit authentique"

En réponse à un tweet de Colton Herta, le pilote américain d'Andretti ironisant sur le fait que l’acteur s’est fait accepter sa Super Licence l'autorisant à conduire une F1 avant lui, le spécialiste de la BBC précise que Brad Pitt sera en piste dans une monoplace de type Formule 2. Donc bien moins puissante qu'une F1.

Le média The Race appuie cette tendance, ajoutant que l'acteur sera au volant d’une voiture adaptée, bien conçue par Mercedes. Albert Fabrega, observateur du sport automobile réputé, est du même avis, confirmant qu’il s’agira d’une F2 ou d'une F3.

Une caméra miniature 6K sera bien installée à bord tandis que le pilote en herbe sera aidé par un certain Lewis Hamilton, en contact avec l’équipe du film au sujet du scénario et qui suit de près ce projet. "Je ne connais pas tous les plans qui vont être filmés sur la piste et dans le paddock car je suis plus concentré sur scénario, explique-t-il ce jeudi à Austin. Pour moi, il s’agit de faire en sorte que le film soit authentique, et que vous tous, les fans de course, le voyiez et disiez 'c’est crédible' et que vous ayez une vision de la course différente de ce que vous pourriez voir à la télévision".

"Créer le film de course le plus précis et le plus impressionnant jamais vu"

Pour rappel, le film racontera l’histoire d’un pilote vétéran qui sort de sa retraite (joué par Brad Pitt) et de son jeune équipier. L'idée de Joseph Kosinski, réalisateur du long-métrage et aux manettes de Top Gun:Maverick, et du producteur Jerry Bruckheimer (Top Gun, le Flic de Beverly Hills, Pirates des Caraïbes) est de "créer le film de course le plus précis et le plus impressionnant jamais vu".