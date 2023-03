F1: pour Alonso, Hamilton a "la mémoire courte" en déplorant la domination de Red Bull

Si Lewis Hamilton s'est montré impressionné par la domination des Red Bull en ce début de saison, estimant n'avoir "jamais vu une voiture aussi rapide", Fernando Alonso ne partage pas cet avis. Pour l'Espagnol, le Britannique a "la mémoire courte" et oublie ses années de domination chez Mercedes.

Entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, c'est une vieille histoire qui continue de s'écrire. Dans un entretien à L'Équipe ce vendredi, l'Espagnol de 41 ans n'a pas hésité à s'en prendre au Britannique après ses propos sur la domination actuelle des Red Bull. Pour le pilote Mercedes, jamais une voiture n'a été aussi dominatrice que la RB19.

Sur la troisième marche du podium lors des deux premiers Grands Prix de la saison, Fernando Alonso a affirmé son désaccord avec son vieux rival. "La semaine dernière (lors du GP d'Arabie saoudite, ndlr), j'ai fini vingt secondes derrière Checo (Sergio Perez) et Max (Verstappen). Lui et Rosberg collaient une minute au reste du plateau en 2014 et 2015, a noté le double champion du monde de F1. Et en plus, après avoir claqué deux ou trois tours rapides, ils protégeaient leur moteur et baissaient la performance."

"Il a la mémoire courte, il vieillit, s'est amusé Alonso. Pour gagner des titres, il faut des voitures dominatrices comme Lewis les a eues." Chez Mercedes depuis 2013, Lewis Hamilton a conquis six titres de champion du monde (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), s'ajoutant à son premier sacre obtenu avec McLaren en 2008.

"Je crois que je suis au bon endroit aujourd'hui"

Privé du titre de champion du monde en 2021 par Max Verstappen lors du dernier tour de la saison, Lewis Hamilton a vécu une saison sans victoire l'an passé. Son objectif, de devenir seul pilote à huit titres mondiaux en individuel, semble forcément très compliqué face à la domination Red Bull.

Quant à Fernando Alonso, son arrivée chez Aston Martin lui a permis d'avoir une monoplace compétitive, de quoi lutter aux premières places. L'Espagnol ne ferme pas la porte d'ailleurs à une collaboration prochaine avec Lewis Hamilton même si celle-ci apparaît guère probable: "Pourquoi pas? Mais pas sûr que cela arrive. Je n'ai pas envie de changer d'équipe. Je crois que je suis au bon endroit aujourd'hui."

En 2007, Lewis Hamilton et Fernando Alonso étaient coéquipiers chez McLaren, pour une rivalité qui a marqué la Formule 1. Seize ans plus tard, les deux vétérans sont toujours présents et devraient batailler à plusieurs reprises au cours de la saison. Le prochain rendez-vous aura lieu ce week-end en Australie. Ce vendredi, Alonso a déjà dominé la deuxième session d'essais libres.