F1: Mercedes confirme un intérêt pour Leclerc

Toto Wolff, le patron de Mercedes, a admis qu'une signature de Charles Leclerc pouvait être une option pour le futur, mais pas a priori pas à court ou moyen terme.

Une réponse habile pour laisser la porte grande ouverte. Dans des propos rapportés ce mardi par Motorsport, Toto Wolff reconnaît un intérêt de Mercedes pour Charles Leclerc (Ferrari). Non pas pour une signature immédiate, mais pour un futur un peu plus lointain. "Charles est un super gars et, pour l'avenir à long terme, c'est quelqu'un qu'il faut toujours avoir sur son radar. C'est clair. Mais pas pour le court et moyen terme", a déclaré le patron de l'écurie allemande dans le cadre du Grand Prix d'Azerbaïdjan remporté par Sergio Pérez.

"La seule fois où j'ai parlé avec lui, c'est lorsque nous avons discuté d'où se trouvait la porte d'embarquement à Melbourne au moment de monter dans l'avion", a toutefois précisé le dirigeant autrichien, de manière à démentir l'existence de discussions préliminaires directes avec le Monégasque.

Wolff veut continuer avec Hamilton

Les rumeurs d'un transfert de Ferrari vers Mercedes pour Charles Leclerc ont pris de l'ampleur lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le contexte est propice: Lewis Hamilton, insatisfait des performances de la W14 et bousculé par son coéquipier George Russell, se trouve en fin de contrat au terme de cette saison 2023. Le septuple champion du monde, âgé de 38 ans, fait régulièrement l'objet de spéculations sur la date de son départ à la retraite. Toto Wolff a toutefois assuré que la priorité de Mercedes était de prolonger sa star: "Nous sommes engagés à 100% à poser la pointe du stylo sur le papier avec Lewis".

Charles Leclerc bénéficie d'un contrat jusqu'à fin 2024 avec Ferrari, où il évolue depuis 2019. "Pour l'instant, je suis pleinement concentré sur le projet dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Ferrari, et je suis confiant pour l'avenir", a-t-il fait savoir à Bakou, où il a aussi affirmé n'avoir eu "aucune conversation" avec Mercedes.