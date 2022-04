F1: "Certaines scènes sont en quelque sorte inventées", regrette Gasly sur la série Netflix

Si Pierre Gasly savoure l’engouement autour de la série Netflix "Drive to survive", le pilote français (Alpha Tauri) reconnaît qu’elle ne reflète pas toujours la réalité.

Après les éloges, les critiques. Encensée lors de sa première saison, la série Netflix sur la F1 "Drive to survive" commence à susciter quelques commentaires négatifs dans le paddock. En première ligne, les pilotes adhèrent de moins en moins à ce concept "inside" qui ne montre, selon certains d’entre eux, pas toujours la bonne facette de la réalité.

Pas du tout fan de "DTS" le champion du monde en titre Max Verstappen a carrément boycotté la saison 4, tournée l’an passé. Lewis Hamilton, l’autre star des circuits, assure le service minimum. Quant au Français Esteban Ocon, il a jugé sur RMC que "c’est un show à l’américaine. Ce qu’on voit n’est pas toujours la réalité."

"En tant que pilote, vous ne voulez pas être dépeint différemment de la personne que vous êtes en réalité"

L’autre pilote tricolore, Pierre Gasly, est sur la même longueur d’onde. Si le Normand de chez Alpha Tauri se dit "heureux" de faire partie de cette aventure, il reconnaît qu’elle manque parfois d’authenticité. "Je n'ai pas vu toute la série, donc je n'ai pas vu plus de deux épisodes, a-t-il déclaré à GPFan. Vous pouvez clairement voir que certaines scènes sont en quelque sorte inventées pour la série. C'est difficile de parler pour les pilotes, je ne suis pas dans leur position. Je ne sais pas comment ils (Netflix) s'entendent avec les autres. Je pense que de notre côté, avec Yuki (Tsunoda), c'était plutôt normal. Mais évidemment, en tant que pilote, vous ne voulez pas être dépeint différemment de la personne que vous êtes en réalité. Je pense que c'est la principale chose que nous demandons."

Pierre Gasly assure ne "jamais avoir eu de problème" avec la série Drive to Survive. "Je n'ai jamais eu l'impression qu'ils changeaient ou ajoutaient plus de drame que nous n'en avions. Je pense que nous avons eu assez de spectacle au cours des trois dernières années. Il n'y avait pas besoin de plus", conclut-il.