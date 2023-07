F1: De Vries viré par AlphaTauri, Ricciardo le remplace

L'écurie AlphaTauri a annoncé l'éviction de Nyck de Vries après seulement dix épreuves de Formule 1 en 2023. À la recherche d'un nouveau défi depuis le début de saison, Daniel Ricciardo le remplace dès le Grand Prix de Hongrie fin juillet.

Dix petites courses et puis s'en va. Arrivé au volant d'une AlphaTauri après le départ de Pierre Gasly chez Alpine pendant l'intersaison, Nyck de Vries ne terminera pas la saison 2023 de Formule 1. Comme annoncé par la chaîne néerlandaise Viaplay Sport, le pilote batave de 28 ans est écarté et remplacé par Daniel Ricciardo, pilote réserve pour la maison-mère Red Bull. L'Australien sera en piste dès le GP de Hongrie (21-23 juillet).

"Je suis ravi d'être de retour en piste avec la famille Red Bull!", déclare Daniel Ricciardo, cité par le communiqué d'AlphaTauri. "Ses talents de pilote ne font aucun doute, et il connaît déjà beaucoup d'entre nous, de sorte que son intégration sera facile et directe, se réjouit le directeur de l'écurie Franz Tost. Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution lors de son passage à la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir".

Incapable d'inscrire le moindre point cette saison, Nyck De Vries, ancien champion de Formule E (2021), occupait la dernière place du championnat du monde des pilotes derrière Logan Sargeant et sa Williams.

Et ensuite le baquet de Pérez ?

Privé de volant après son départ de chez McLaren à la fin de la saison 2022, Daniel Ricciardo ne sera donc pas resté bien longtemps sans volant. Pilote réserviste chez Red Bull Racing depuis le début de l'année, l'Australien de 34 ans va connaître sa sixième aventure depuis ses débuts chez HRT en 2011. Il s'agit en réalité d'un retour, AlphaTauri n'étant qu'un rebranding de Toro Rosso (où il a conduit en 2012 et 2013).

Daniel Ricciardo aura douze courses pour tenter de faire mieux que son prédécesseur néerlandais et rentrer dans les points. Mais peut-être aussi pour prouver à Red Bull qu'il a le niveau pour remplacer Sergio Pérez, en grande difficulté avec sa RB19 par rapport à Max Verstappen.