F1: Ricciardo de retour chez Red Bull... en tant que troisième pilote

Red Bull a confirmé ce mercredi que Daniel Ricciardo reviendra dans l'équipe avec laquelle il a remporté sept Grands Prix. Il fait son retour en tant que troisième pilote pour 2023.

L'improbable come-back. Membre de l'équipe Redbull entre 2014 et 2018 - il avait remporté sept Grands Prix - Daniel Ricciardo fait son retour dans l'écurie où il sera troisième pilote l'année prochaine, derrière Max Verstappen et Sergio Perez.

Daniel Ricciardo vient de quitter Mc Laren pour laisser la place à son compatriote Oscar Piastri, qui courra aux côtés de Lando Norris en 2023. Celui qui a remporté un doublé pour McLaren à Monza en 2021 reviendra à Red Bull pour aider aux tests, au travail sur simulateur et à l'activité commerciale.

L'Australien de 33 ans a fait ses débuts pour HRT en 2011 mais a rejoint l'équipe nourricière Red Bull Toro Rosso l'année suivante, avant d'être appelé chez Red Bull en 2014. Il avait fait équipe avec Sebastian Vettel, Daniil Kvyat et Max Verstappen.

"Le sourire dit tout"

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, s'est félicité du retour d'un pilote historique pour l'écurie: "C'est formidable de ramener Daniel dans la famille Red Bull. Il a un talent énorme et un caractère si brillant. Je sais que toute l'équipe est ravie de l'accueillir à la maison.

Son de cloche identique du côté de Daniel Riciardo. "Le sourire dit tout", a t-il savouré. "Je suis vraiment ravi de revenir chez Oracle Red Bull Racing en tant que troisième pilote en 2023. J'ai déjà tellement de bons souvenirs de mon séjour ici, mais l'accueil de Christian (Horner), du Dr (Helmut) Marko et toute l'équipe est quelque chose que j'apprécie sincèrement."

"Pour moi personnellement, la capacité de contribuer et d'être entouré par la meilleure équipe de F1 est extrêmement attrayante, tout en me donnant également du temps pour recharger et me recentrer. J'ai hâte d'être avec l'équipe et de soutenir le travail sur simulateur, séances d'essais et animations commerciales, c'est parti !", a t-il clamé.