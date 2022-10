F1: Esteban Ocon et Pierre Gasly, 26 ans de hauts et de bas

Avant d’être réunis chez Alpine à partir de la saison prochaine en F1, les pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon (26 ans tous les deux) ont grandi ensemble en Normandie. Mais si leur relation a débuté dès l'âge de 7 ans par une belle amitié au karting, elle s’est vite transformée en une rivalité sur et en dehors des circuits.

"Mon histoire avec Esteban est tellement longue que je pourrais en parler pendant des heures…" Oui mais voilà, Pierre Gasly est rarement très bavard au sujet d’Esteban Ocon, son futur équipier chez Alpine. Les deux pilotes français se connaissent pourtant par cœur. Agés tous les deux de 26 ans, ils ont grandi ensemble, en Normandie. Gasly, l’aîné, est né à Rouen. Ocon à Evreux.

Dès l’âge de 7 ans, les deux bambins se tirent déjà la bourre sur les pistes de karting. "On partait en week-end ensemble, il venait chez moi et j’allais chez lui, se souvenait Pierre Gasly il y a quatre ans dans le podcast 'Beyond The Grid'. On a passé des moments fantastiques ensemble. Presque comme des frères. On était tout le temps ensemble. On était vraiment amis mais on voulait se battre mutuellement. C’était parfait pour nous."

En 2010, la cassure à Braga

Boostés par cette rivalité, les deux pilotes en herbe flambent sur les pistes et grimpent les échelons du sport automobile. Mais à mesure que le niveau et les enjeux s’élèvent, de vives tensions naissent, notamment après des incidents de course. C’est le cas en 2010 à Braga lors de la Coupe du monde KF3. Les deux adolescents ont alors 14 ans : "Esteban a littéralement coupé la piste, traversé le gazon et m'a percuté, raconte Gasly. J'allais partir troisième et il n'a pas vraiment aimé ça. Il m'a envoyé en tête-à-queue. Beaucoup de choses se sont passées, que je n'ai pas vraiment appréciées. A partir de cette course, les choses ont commencé à mal se passer. Je respecte les gens qui me respectent mais si un jour on ne me respecte plus, je ne respecte plus la personne non plus. J'ai été déçu plus d'une fois, j'ai attendu des excuses qui ne sont pas venues."

Gasly : "Je ne suis là pour être sa baby-sitter"

En F1 aussi, leurs relations restent longtemps glaciales. Pas toujours couvé par Red Bull qu’il rejoint en 2013, Pierre Gasly n’hésite pas à envoyer quelques banderilles à son rival, chouchouté par Renault. En 2018, il admet qu’il est capable de parler avec Ocon mais pas de tout ce qui touche de près ou de loin à la course. Interrogé deux ans plus tard par GQ sur leurs relations, il lâche : "C’est toujours plat. On ne s’est pas dit bonjour hier… Il y a une rivalité et des antécédents qui font que la situation est telle qu’elle est. C’est dommage. Mais je ne suis là pour être sa baby-sitter ou faire en sorte que tout se passe bien. Je fais mon bonhomme de chemin, il le fait le sien aussi. Différentes expériences font que la relation s’est ternie."

De son côté, Ocon se veut moins mordant mais pas tendre non plus : "Pierre aime bien s'exprimer dans la presse. Je préfère garder les choses privées." Comme lorsque Pierre Gasly triomphe à Monza en 2020 ou qu’Ocon l’imite à Budapest un an plus tard. Après ces deux moments magique, les deux pilotes se gardent bien d’envoyer expressément un message de félicitation sur les réseaux sociaux…

Chez Alpine, Gasly veut "briser la glace et repartir sur des meilleures bases"

A 26 ans, les deux Français sont aujourd’hui plus mûrs. Les tensions se sont apaisées avec le temps. Et même si Ocon aurait appuyé pour faire venir son ami Mick Schumacher chez Alpine en 2023, il a, cette fois, très vite posté un message de bienvenu à Pierre Gasly, samedi, juste après l’officialisation de son arrivée dans l'écurie 100% tricolore. "On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible. Bienvenue dans l’équipe Pierrot", a écrit Ocon sur son compte Twitter, en postant deux photos, dont l’une des deux pilotes enfants au karting.

"Nous sommes tous les trois de Normandie, Pierre, la marque Alpine et moi, a-t-il ajouté à Suzuka en marge du Grand Prix du Japon. Si on peut porter l'équipe au sommet et faire gagner la Normandie, ça sera quelque chose de spécial." Pierre Gasly a lui aussi adouci son discours : "On se retrouve dans la même écurie en F1, tous les deux en venant plus ou moins du même patelin en Normandie, en vivant à 20 minutes l'un de l'autre. La probabilité pour que ça arrive... il y avait une chance sur cent millions. Si "les relations se sont un peu ternies sur les dernières années de karting", ajoute Gasly, leur collaboration sera l'occasion de "briser la glace et repartir sur des meilleures bases." Comme au bon vieux temps...