F1: "Bienvenue dans l’équipe Pierrot", le message très sympa d'Ocon pour Gasly

Comme attendu, le Rouennais Pierre Gasly rejoindra Esteban Ocon en 2023 pour former un duo de pilotes français au sein de l'écurie Alpine. Une nouvelle qui ravit le natif d'Evreux. Les deux pilotes étaient proches à leurs débuts en karting, avant de se fâcher.

Ce n’est un secret pour personne : Pierre Gasly et Esteban Ocon ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils vont pourtant devoir mettre leurs différends de côté. Complices lors de leurs jeunes années karting, avant de s’éloigner, les deux Normands de 26 ans seront réunis la saison prochaine. Comme il l’a officialisé vendredi soir, Gasly a décidé de quitter la galaxie Red Bull et AlphaTauri pour s’engager en faveur d’Alpine. Une association prometteuse, même si ces deux-là devront prouver qu’ils sont capables de s’entendre pour continuer leur progression et aider l'écurie tricolore à retrouver les sommets en Formule 1. Ocon en semble convaincu, à en croire son très sympathique message adressé à son futur équipier.

"On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible. Bienvenue dans l’équipe Pierrot", a commenté Ocon sur son compte Twitter, en postant deux photos : une le montrant tout sourire avec Gasly, et une autre où ils sont tous les deux très, très jeunes, et hilares sur une piste de karting.

Au micro de RMC début septembre, dans le Super Moscato Show, Ocon avait expliqué que ses relations avec Gasly, souvent décrites comme très froides, étaient au contraire tout à fait normales : "Ce n’est pas vrai du tout ! Avec Pierre, on se connaît depuis des années et on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Quand on roule en piste, c’est important d’avoir du respect et de la confiance avec les autres pilotes. Pierre vient de Rouen, je suis d’Evreux, on a fait beaucoup de courses et on a grandi ensemble. S'il rejoint l’équipe, ce qui n’est pas encore fait, je suis persuadé qu’on s’entendra très bien."

Gasly veut "briser la glace"

Même discours du côté de Gasly. "On a une histoire atypique et justement, l'histoire est incroyable, a-t-il rappelé vendredi lors d’un point presse suivant l’annonce de son arrivée chez Alpine, dans des propos rapportés par l’AFP. On a commencé le kart à six ans, Esteban était là pour mes premiers tours de roues, et vingt ans après on se retrouve dans la même écurie en F1, tous les deux en venant plus ou moins du même patelin en Normandie, en vivant à 20 minutes l'un de l'autre. La probabilité pour que ça arrive... il y avait une chance sur cent millions, et ça se passe ! On a vécu énormément de choses ensemble."

Et d'ajouter : "C'est vrai que les relations ont été un peu ternies sur les dernières années de karting par rapport aux différentes histoires qui se sont passées, mais (...) je pense qu'on est tous les deux assez intelligents et matures pour mesurer les responsabilités que ça demande de représenter une marque comme Alpine et un groupe aussi gros que Renault. On a tous les deux les mêmes ambitions, être devant, et on sait que pour ça il faut travailler ensemble. C'est plutôt une chance de pouvoir se rapprocher, un peu briser la glace et repartir sur des meilleures bases".