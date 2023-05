F1: Ferrari va donner un million d’euros pour les victimes des intempéries

L’écurie Ferrari annonce ce mercredi qu’elle fera un don d’un million d’euros pour soutenir la région touchée par les graves intempéries en Italie ayant entraînées l’annulation du GP d’Émilie-Romagne.

La Scuderia ne reste pas insensible aux inondations qui touchent l’Italie. L’écurie transalpine annonce ce jeudi qu’elle fera un don en faveur des personnes touchées par les violentes intempéries, qui ont notamment entraîné l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne, initialement prévu ce dimanche à Imola.

"Ferrari fait un don d’un million d’euros à l’Agence pour la sécurité territoriale et la protection civile de la région Émilie-Romagne, se joignant ainsi à la collecte de fonds régionale", est-il expliqué dans un communiqué. Les fonds seront utilisés, avec la coordination des autorités, pour aider la population locale affectée par les récentes inondations, avec une attention particulière sur les projets réhabilitation environnementale et de gestion de l'instabilité hydrogéologique".

"Nous avons voulu apporter une réponse concrète et immédiate aux besoins les plus urgents de la population"

Le PDG de la marque, Benedetto Vigna, prend également la parole pour justifier cette décision. "En période de difficultés, Ferrari a toujours été aux côtés de sa communauté, explique-t-il. Nous avons voulu apporter une réponse concrète et immédiate aux besoins les plus urgents de la population d'Emilie-Romagne, éprouvée par une grave catastrophe environnementale. Avec la coordination des autorités locales, à qui nous remercions chaleureusement pour leur inlassable travail, cette aide apportera du réconfort et un signe tangible de la solidarité de toute la famille Ferrari."