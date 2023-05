F1: déçu à Miami, Leclerc déplore encore les performances de sa Ferrari

Septième du Grand Prix de Miami ce dimanche, Charles Leclerc a affiché sa déception après la course, en raison surtout des performances de sa Ferrari. Pour le Monégasque, il est "difficile de prendre confiance" au vu des conditions actuelles.

Charles Leclerc n'est pas satisfait de sa Ferrari SF-23. Dimanche, le Monégasque a terminé septième du Grand Prix de Miami, le cinquième rendez-vous de la saison de Formule 1. Troisième la semaine précédente à Bakou, le pilote de 25 ans a cette fois été déçu de sa prestation.

"C'est toujours très loin de ceux avec qui on a envie de se battre"

Les problèmes de Charles Leclerc semblent toutefois bien identifiés: "Il faut qu'on trouve quelque chose parce que vraiment, sur le premier stint (période entre deux arrêts au stand, NDLR), je n'avais absolument aucun grip (adhérence, NDLR), a commenté le pilote au micro de Canal +. Mais vraiment aucun. On est complètement à côté de la bonne fenêtre des pneus en médium en début de stint. Après, c'est un peu mieux mais c'est toujours très loin de ceux avec qui on a envie de se battre."

Pour Charles Leclerc, sa monoplace manque "de régularité et de vitesse en course". Pour lui, il est "difficile" de "prendre confiance et s'adapter aux réglages de la voiture car on ne sait jamais comment elle va réagir." "Il faut vraiment qu'on bosse sur ça, on a une voiture qui est très inconstante en course, c'est très difficile d'aller à la limite, a expliqué celui qui vit sa cinquième saison avec Ferrari. En plus de ça, je touchais énormément par terre dans les virages rapides, il faut qu'on regarde car ce n'est pas trop normal."

Seulement septième au classement avec 34 points, Charles Leclerc pointe à dix unités de son coéquipier Carlos Sainz. Max Verstappen, encore vainqueur dimanche, mène lui la danse avec 119 points contre 105 pour Sergio Perez, son partenaire chez RedBull. Le 21 mai prochain, le paddock aura rendez-vous en Italie pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Une course forcément très importante pour la Scuderia.