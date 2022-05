F1: Gasly raconte sa rencontre avec Michael Jordan, la "meilleure expérience de sa vie"

En marge du Grand Prix des Etats-Unis qui se déroulera dimanche à Miami, le Français Pierre Gasly a dîné avec la légende vivante Michael Jordan cette semaine. Une rencontre inoubliable pour le pilote Alpha Tauri.

Pour Pierre Gasly, le Grand Prix des Etats-Unis débute comme un rêve éveillé. Avant la 5eme manche du championnat du monde de F1 dimanche à Miami, le pilote français a profité de son séjour en Floride pour réaliser un de ses rêves les plus fous: rencontrer Michael Jordan. Le dîner s’est déroulé mercredi soir. Il a duré trois heures et a pu se concrétiser grâce à un sponsor commun aux deux sportifs.

Tandis que la légende des Chicago Bulls aux six titres NBA a posé (et est repartie) avec le casque du Français, l’ancienne idole des parquets a dédicacé sa paire de basket Air Jordan. "Elles vont aller dans mon armoire à trophées", savoure Pierre Gasly, cité par ESPN.

"Je m'en rappellerai toute ma vie"

C’est peu dire que cette rencontre avec "MJ" l’a marqué : "Il s'agissait de la meilleure expérience de ma vie, de loin. Le dîner le plus inspirant que je n'ai jamais connu. Depuis que je suis petit, je suis inspiré par ce gars, sa mentalité et les succès qu'il a eus durant toutes ces années. Tout le monde dit que vous ne devriez jamais rencontrer votre idole car vous serez toujours déçu, mais c'était l'exact opposé. Ce gars est un génie, dans un autre niveau, la façon dont il pense... J'étais très, très impressionné. Je ne savais pas qu'il était un grand fan de F1. Il connaît le sport presque mieux que moi ! C'était très impressionnant, et génial de discuter avec une telle légende. C'était un super dîner, je m'en rappellerai toute ma vie."

Tsunoda "jaloux" de Gasly

Impressionné par les connaissances de Michael Jordan en sport automobile, Pierre Gasly n’a pas exclu de concourir un jour en NASCAR avec 23XI, l’écurie dont l’Américain de 59 ans est le co-propriétaire. "C’est possible", a indiqué Gasly.

Si le pilote AlphaTauri a vécu un moment magique, son équipier, Yuki Tsunoda, n’a pas eu cette chance malgré sa paire de Air Jordan : "J’aurais bien aimé mais Pierre ne m’a pas invité, a regretté le Japonais. Je suis un peu jaloux de Pierre, comme tous les pilotes je pense..."