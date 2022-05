F1: le nouveau GP de Miami cible de moqueries pour sa marina artificielle

Le premier Grand Prix de Miami de l'histoire de la F1 avait promis la création d'une marina au coeur du circuit. Il s'avère que les bateaux seront posés sur des bâches qui imitent l'eau. De quoi susciter les railleries.

Les organisateurs du tout premier Grand Prix de Miami de l'histoire de la Formule 1, dont la course est prévue dimanche, avaient promis une marina au coeur du circuit. L'idée: que de riches spectateurs puissent apprécier le spectacle de l'intérieur de leur yacht. Histoire d'apporter une touche bling-bling supplémentaire à ce faste événement américain. Chose promise, chose due: à la veille des premiers tours de piste, les bateaux sont bien là. Mais ils ne flottent pas. Il s'avère que des bâches de couleur bleue, avec de faux reflets, ont été posés au sol pour imiter l'eau.

Forcément, bon nombre d'amateurs de la discipline sont devenus moqueurs sur les réseaux sociaux. Un reporter de Sky Sports a d'ailleurs fait rire les internautes en faisant mine de nager sur le dos dans cette fausse portion d'eau.

"Je trouve ça drôle que des gens se moquent"

Tom Garfinkel, directeur associé du GP de Miami, relativise néanmoins les moqueries. "Je pense que nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Je pense que les gens apprécient et que ceux qui seront au fond de leur yacht en regardant la course s'amuseront. Je trouve ça drôle que des gens se moquent un peu de ça, c'est bien", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Motorsport.

Le GP se tient précisément à Miami Gardens, à environ 30 kilomètres au nord de l'emblématique Miami Beach. Le circuit, long de 5,41 km, est construit autour du Hard Rock Stadium, antre de l'équipe de football américain des Miami Dolphins (dont le PDG est Tom Garfinkel) et de l'Open de tennis de Miami. Les organisateurs attendent ce week-end quelque 240.000 spectateurs, dont un peu plus de 82.000 dimanche.

Mercredi, les pilotes, mais aussi les directeurs d'écurie, ont été accueillis comme des rockstars. Il faut dire que la F1 mise beaucoup sur cet événement, qui accélère un peu plus le développement de la discipline aux États-Unis, où la série Drive to survive de Netflix a passionné un nouveau public.

Départ à 21h30, heure française

Les pilotes prendront la piste vendredi pour les essais prévus à 20h30 et 23h30 (heure de Paris). La troisième séance est programmée à 19h samedi, avant les qualifications fixées à 22h. La course sera lancée dimanche à 21h30.

Galvanisée par son doublé à Imola, Red Bull vise la première place au championnat des constructeurs, et son pilote Max Verstappen tentera de rattraper le leader Charles Leclerc (Ferrari). Le Monégasque et la Scuderia dominent actuellement les classements pilotes et constructeurs avec respectivement 27 et 11 points d'avance.