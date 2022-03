F1 - GP d'Arabie Saoudite en direct: suivez la deuxième manche de la saison

Quatrième sur la grille de départ, Max Verstappen a confié ses doutes après les qualifications sur la piste de Djeddah. "Ce n'était pas bon", a déclaré le champion du monde à propos de sa performance en Q3. "En Q1 et Q2, tout semblait normal, je me sentais bien mais ensuite je ne sais pas, mon premier train [de pneus] en Q3 était terrible, je n'avais aucune adhérence et honnêtement, je ne comprends pas parce qu'il n'y avait vraiment rien de bizarre."