GP d'Arabie Saoudite: la pole surprise pour Sergio Perez qui frustre les Ferrari, la détresse d'Hamilton

Le Mexican Sergio Pérez (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix d'Arabie saoudite pour la première fois de sa carrière après avoir devancé en qualifications samedi le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les qualifications ont été marquées par un violent accident de Mick Schumacher (Haas-Ferrari), le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher.

Moral en berne chez Mercedes, qui aurait fini loin de la troisième marche du podium lors du premier Grand Prix à Bahreïn sans l’abandon des Red Bull. Les qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, maintenu au lendemain de l’attaque d’un site pétrolier proche du circuit, ont confirmé la tendance qui se dessine depuis le début de la saison. Les Flèches d’Argent sont en retrait derrière la résurgence de Ferrari, et voilà que le septuple champion du monde perd en plus confiance dans sa monoplace. Lewis Hamilton a échoué en Q1 samedi, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2017, et donc 83 Grand Prix.

Une grosse déconvenue que l’on a pu lire sur le visage d’une jeune femme stupéfaite en tribune. Incrédule, comme la plupart des observateurs, devant les malheurs qui s’abattent sur le Britannique. Pas franchement rassurant ce week-end, le niveau de forme de Mercedes n’a pas connu le bond de compétitivité attendu, entre une performance voiture toujours aussi faible et un capital pneumatique qui s'effrite à toute vitesse. Lewis Hamilton et George Russell ont gaspillé un train de pneumatiques en Q1, les pilotes Mercedes ayant eu toutes les peines du monde à allumer les gommes medium.

"Le tour de ma vie"

Sauf que le nouveau venu chez Mercedes, Russell, a fini par dompter sa monoplace, avec le quatrième temps en Q1 - et une sixième position sur la grille dimanche - , contrairement à Hamilton. "Je n’avais absolument pas de train arrière, j’ai énormément souffert à passer les virages. J’ai hâte de rentrer à la maison", lâchait ce dernier au micro de Canal+, avant de s’échapper. Des mots très forts qui traduisent l’état d’esprit d’un pilote sans solution. Tout le contraire de Red Bull, qui a chipé la pole à Ferrari sur le fil. La Scuderia écrasait jusqu’alors le week-end comme elle avait dominé le précédent, avant de voir surgir Sergio Pérez.

"C’est le tour de ma vie, je ne pouvais pas en faire un autre", a exulté le Mexicain qui partira en pole dimanche, devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Max Verstappen a signé le quatrième temps devant Esteban Ocon. Alpine est d’ailleurs à la fête puisque Fernando Alonso est 7e. Pierre Gasly, l'autre Français, a réalisé le 9e temps, derrière Valterri Bottas, toujours aussi étonnant avec son Alfa Romeo.

L'énorme frayeur pour Schumacher

Ces qualifications ont failli prendre une tournure dramatique après le terrible accident de Mick Schumacher. Le pilote allemand a perdu le contrôle de sa monoplace sur le vibreur à l’entrée d’un virage. Le rebond a renvoyé la voiture dans un mur, et l’impact fut terrible, faisant craindre le pire.

La voiture de Mick Schumacher après son crash lors des qualifications d'Arabie Saoudite, le 26 mars 2022. © Capture d'écran Canal+

Plus de peur que de mal finalement, pour Mick Schumacher, après de longues minutes angoissantes. Parti à l’hôpital afin de passer des examens complémentaires, le pilote Haas devrait pouvoir prendre le départ du Grand Prix.