F1 - GP d'Italie: le cinq à la suite pour Verstappen, vainqueur sous safety car

Parti en 7e position sur la grille, Max Verstappen a remporté ce dimanche sa 11e victoire de la saison, la cinquième consécutive, à Monza, sur les terres de Ferrari. Le poleman Charles Leclerc n'a pas su réduire l'écart et se contente de la 2e place.

Charles Leclerc rêvait d'une victoire sur les terres de Ferrari, ce ne sera pas pour cette année. Parti en pole position, le Monégasque n'a pas su mettre à profit la stratégie de son écurie pour contrecarrer les plans de Max Verstappen, grand vainqueur ce dimanche. Le Néerlandais, qui ne s'est arrêté que deux fois, a triomphé pour la onzième fois de la saison, la cinquième d'affilée. Il conforte un peu plus son avance au classement des pilotes, devant son meilleur ennemi, deuxième à Monza. George Russell complète le podium.

>> Revivez le GP d'Italie

Une safety car qui aurait pu tout changer

Parti 7e, le champion du monde a réalisé un départ canon pour se repositionner sur le podium dans les premiers tours. Très à l'aise avec ses gommes tendres, puis en médiums, Verstappen a su creuser l'écart sur Charles Leclerc pour se mettre dans des conditions idéales pour passer en tête sous le drapeau à damier. La course aurait pu s'emballer dans les derniers tours, lorsque la voiture de sécurité était de sortie à quelques tours de l'arrivée.

Mais les commissaires en ont décidé autrement, et les derniers kilomètres ont ressemblé à une simple parade des pilotes, qui ont franchi la ligne d'arrivée avec une allure réduite. Un fait de course qui n'a pas forcément plu aux Ferrari. "La fin a été frustrante. J'aurais aimé que nous puissions finir par courir. C'est dommage. J'ai tout donné, j'espérais gagner devant les tifosi", a soufflé Charles Leclerc à l'arrivée.

À six Grands Prix de la fin de la saison, Max Verstappen s'envole un peu plus au classement des pilotes (335 pts), devant Leclerc (219) et Sergio Perez (210). "On était les plus rapides, on méritait la victoire. Il fallait gérer l'avance mais on aurait aimé une relance de course. J'ai pu reprendre mon rythme, c'était agréable de piloter la voiture aujourd'hui", a confié le champion du monde. Après un enchaînement de trois courses, la Formule 1 fait une pause de trois semaines avant de revenir à Singapour le 2 octobre.