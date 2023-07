Formule 1 (GP d'Autriche): l'improbable et spectaculaire crash d'un artiste équipé d'un jetpack

L'homme volant assurait le show avec ses collègues avant le départ du Grand Prix d'Autriche, dimanche après-midi.

Tout le monde a eu très peur sur le circuit de Spielberg, avant même le début de la course. En marge du Grand Prix d’Autriche se déroulait un show prévu avant l’extinction des feux, un spectacle assuré en partie par des hommes volants propulsés dans les airs par un jetpack.

L’un de ces artistes a perdu le contrôle de son équipement, s’écrasant lourdement sur la piste, sous le regard interloqué du jeune Oscar Piastri sirotant une boisson, sourire en coin, le tout capté par Canal+. Plus de peur que de mal a priori pour l’homme volant qui titubait quand même, visiblement touché à la jambe, et s’efforçait de sourire au public malgré la douleur, au moment de quitter la piste.

Le paddock rend hommage à Van't Hoff

Avant l’hymne autrichien, le paddock a respecté une minute de silence en hommage au jeune pilote néerlandais Dilano van't Hoff, mort samedi lors d’une course à Spa-Francorchamps, en Belgique. Le jeune homme de 18 ans a trouvé la mort dans un grave accident lors de l’épreuve de Formula Renault Régionale by Alpine .

Le drame est survenu en fin de course, alors que les conditions météorologiques s’étaient dégradées, rendant la visibilité difficile. Selon le quotidien belge La Dernière Heure/Les Sports, la monoplace de Van 't Hoff a heurté le rail à plus de 200 km/h et s'est retrouvée en travers de la piste. Un pilote qui suivait n'a pu l'éviter et l'a percuté de côté. Plusieurs écuries et pilotes ont rendu hommage à Dilano van’t Hoff, qui était considéré comme un prodige de sa discipline. Une minute de silence a été observée samedi après-midi, avant le coup d’envoi des 24 Heures de Spa.