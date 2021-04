F1: grande nouveauté, une "qualif sprint" en forme de course pour trois GP

La FIA a annoncé ce lundi qu’un nouveau système de qualification serait mis en place pour trois GP cette saison: la "qualif sprint". Une mini-course supplémentaire qui attribuera des points aux trois premiers pilotes et décidera de la grille de départ pour le GP du dimanche.

La routine de certains week-ends de Grand Prix de F1 va être modifiée, et ce dès cette saison. La FIA a annoncé ce lundi que les "qualifications sprint" avaient été validées unanimement par toutes les écuries et qu’elles seraient mises en place pour trois Grands Prix, dont deux en Europe. Le nom des GP concernés n'a pas été dévoilé.

Les deux séances d’essais libres programmées le vendredi seront remplacées par une première séance d’essais libres, suivie des qualifications, telles qu'on les connait aujourd'hui. Au programme du samedi: une deuxième séance d’essais libres, avec ensuite les fameuses "qualifications sprint" sur 100 km. Les pilotes prendront place sur la grille en fonction des résultats des qualifs du vendredi et les trois premiers à l'arrivée gagneront des points (3, 2, 1). Le résultat déterminera la grille de départ pour le GP du dimanche.

Cette mesure a pour but de rendre plus attrayante la journée du vendredi, actuellement peu suivie, et ainsi capter plus d’audience.

Plus d’informations à venir.