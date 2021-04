F1: Alpine a "le potentiel pour être une équipe championne", selon Alonso

Fernando Alonso ne sait pas quand cela pourrait arriver, mais le pilote espagnol estime que son équipe, Alpine, est sur la bonne voie pour conquérir un titre en Formule 1 à l'avenir.

Le retour de Fernando Alonso (Alpine) en Formule 1 ne se déroule pas tout à fait comme dans un rêve jusqu’à maintenant. Même si le pilote espagnol a noté quelques progrès au niveau de sa voiture lors du dernier Grand Prix, qu’il a finalement terminé dixième en Italie, inscrivant un premier point, après la pénalité infligée à Kimi Räikkönen. Mais il avait été contraint à l'abandon sur le circuit de Sakhir (Bahreïn) à l’issue du premier week-end de la saison, aussi. Le bilan reste donc insuffisant pour le double champion du monde qui s’estimait pourtant "meilleur que jamais" et prêt à rivaliser pour le podium dès cette saison.

Alonso: "Nous sommes dans un bon projet"

Fernando Alonso n’est pas encore parvenu à maximiser les atouts de sa monoplace, mais il ne se laisse pas décourager et pense que le potentiel à exploiter est bien réel. Interrogé par la chaîne de télévision britannique Channel 4, le pilote de 39 ans croit en tout cas à la viabilité du projet porté par l’écurie française: "Je pense que l'équipe est renouvelée, motivée et a le potentiel pour être une équipe championne à l'avenir. J'en suis sûr. Je ne sais pas si cela prendra deux, cinq ou sept ans, mais nous sommes dans un bon projet (avec Esteban Ocon, son coéquipier) et j'en profite."

Champion du monde en 2005 et 2006, Fernando Alonso a passé deux ans hors de la F1. Il en a profité pour remporter les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019, le titre mondial d'Endurance en 2018-2019 et pour participer aux 500 Miles d'Indianapolis ou encore au Dakar. Opéré après un accident de vélo en février, il a deux plaques en titane dans la mâchoire supérieure mais assure ne pas avoir été gêné dans sa préparation. Le revenant devra surtout lutter pour maximiser les atouts de sa monoplace Alpine (ex-Renault).