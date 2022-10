F1: Haas va changer de nom

Haas a annoncé ce jeudi que la marque MoneyGram allait devenir son nouveau sponsor-titre à partir du début de la saison 2023.

Il faudra bientôt s’habituer à l'appelation MoneyGram F1 Haas Team. L'écurie américaine a annoncé ce jeudi qu’elle allait avoir un nouveau sponsor-titre à partir du début de la saison 2023. Un accord pluriannuel avec MoneyGram a d’ores et déjà été bouclé.

Haas présente son nouveau sponsor, une entreprise américaine, comme le leader mondial de l'évolution des paiements numériques. "Le nouveau nom de l'équipe entrera officiellement en vigueur en 2023, précise Haas dans un communiqué. De plus, les nouvelles voitures de l'équipe avec une nouvelle livrée seront dévoilées avant la saison prochaine."

Quelques déboires avec les précédents sponsors

Au cours des dernières années, l’écurie américaine a connu quelques déboires avec ses précédents sponsors. Rich Energy s’est notamment retiré au cours de la saison 2019, tandis que l’entreprise russe Uralkali a été mise sur la touche au début de l’année 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine.

Cette saison, Haas pointe à la 8e place du classement constructeur, à égalité de points avec AlphaTauri (9e). Ses deux pilotes, Kevin Magnussen et Mick Schumacher, sont respectivement 14e et 16e au classement. En fin de contrat, le fils de Michael Schumacher n’a pas encore été prolongé et ne sait donc toujours pas s’il pilotera cette nouvelle MoneyGram F1 Team la saison prochaine.