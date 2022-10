F1: McLaren réclame des sanctions sportives et financières pour punir "la tricherie" de Red Bull

L'Américain Zak Brown, patron de l'écurie McLaren, a exhorté la FIA à faire preuve de sévérité à l'égard de Red Bull, qui a dépassé le plafond budgétaire autorisé en 2021.

Dans une lettre datée du 12 octobre, adressée au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et transmise au président de la F1, Stefano Domenicali, ainsi qu'aux équipes qui n'ont pas été mises en cause, le patron de McLaren Zak Brown réclame des sanctions contre Red Bull.

L'écurie anglaise a dépassé le plafond budgétaire autorisé en 2021 de moins de 5%. Ce qui constitue "une violation mineure" aux yeux de la FIA s’apparente à de "la tricherie" pour Zak Brown. Dans le fameux courrier dévoilé par la BBC, Brown ne mentionne pas expressément Red Bull ni Aston Martin, mais il ne fait aucun doute que l’écurie de Max Verstappen est visée.

Les suggestions de Zak Brown en matière de sanctions

L’Américain demande des sanctions qui frapperont Red Bull financièrement et sur la piste. "Toute équipe qui a dépassé le budget a obtenu un avantage injuste à la fois dans le développement de la voiture de l'année en cours et de l'année suivante", écrit-il. Brown ajoute que la FIA devrait "communiquer les actions et les pénalités qui s'ensuivront au fur et à mesure afin de maintenir l'intégrité de la F1".

Zak Brown va plus loin et suggère carrément la bonne marche à suivre à la FIA. Dans le détail, il évoque la "réduction de 20% du temps de CFD (modélisation du flux des fluides sur un modèle informatique) et de soufflerie", laquelle serait appliquée l’année suivant le dépassement budgétaire.

"Nous suggérons que le dépassement soit sanctionné par une réduction du plafond des coûts de l'équipe l'année suivant la décision, et que la pénalité soit égale au dépassement plus une amende supplémentaire - c'est-à-dire qu'un dépassement de 2 millions de dollars en 2021, qui est identifié en 2022, entraînerait une déduction de 4 millions de dollars en 2023 (2 millions de dollars pour compenser le dépassement plus 2 millions de dollars d'amende)", indique-t-il concernant la sanction financière.