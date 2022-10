F1: "Il n'y aura pas de hiérarchie", le patron d'Alpine met Ocon et Gasly sur un pied d'égalité

Invité du Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Laurent Rossi, le patron d'Alpine, a justifié le recrutement de Pierre Gasly, qui formera en 2023 avec Esteban Ocon une paire tricolore en Formule 1. Aucune hiérarchie ne sera définie en début de saison selon le responsable de l'écurie, qui a confiance en son duo pour bien collaborer.

Un duo 100% français au sein d'une écurie tricolore. En 2023, Pierre Gasly rejoindra Esteban Ocon chez Alpine pour former même une paire normande, représentant une marque de la même région en Formule 1. Mais si la relation des deux hommes a débuté dès l'âge de 7 ans par une belle amitié au karting, elle s’est vite transformée en une rivalité sur et en dehors des circuits.

La cohabitation entre Esteban Ocon et Pierre Gasly sera forcément scrutée par les observateurs. "Il n'y aura pas de hiérarchie. Il n'y en a pas aujourd'hui avec Alonso et Ocon. Il n'y a pas de différences de pedigree entre Gasly et Ocon, ils sont pareils, a indiqué Laurent Rossi, directeur général d'Alpine, ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC. Sur la rivalité, quand ils se sont vus, on sentait qu'ils se connaissaient depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'ils se disent qu'il y a une chance. Ils sont matures maintenant, j'espère."

"Ils ont envie de faire quelque chose de beau ensemble", assure le patron d'Alpine, balayant une possible mésentente entre les deux Français. "On peut faire n'importe quoi à 15 ans mais à 26 ans, il est temps d'être sérieux. C'est potentiellement un de leur dernier contrat majeur car les carrières commencent tôt maintenant. A 26 ans, à moins d'être un excellent champion, on arrive dans le 'est-ce que tu as percé ou pas'. Je compte sur eux pour montrer qu'ils ont appris, a prévenu Rossi. L'intérêt de l'équipe et le leur, c'est de progresser."

"On est un peu l'équipe de France de Formule 1 maintenant"

Avec AlphaTauri depuis 2020, Pierre Gasly a obtenu une victoire lors du Grand Prix d'Italie en 2020. "Il a un potentiel de progression encore important puisqu'il n'a que 26 ans. C'est un garçon très intelligent, qui sait développer des monoplaces et c'est absolument ce qu'il nous faut pour continuer la progression, a souligné Laurent Rossi. On l'a pris parce qu'il répond à tous les critères et en plus il est français, donc ça tombe bien donc on est un peu l'équipe de France de Formule 1 maintenant."

Arrivé en Formule 1 en 2017, à tout juste 21 ans, Pierre Gasly n'a jamais quitté le giron Red Bull. C'est donc un nouveau départ qui s'annonce pour le pilote et sa nouvelle écurie. "On ne visait pas de faire une écurie 100% française. D'abord, c'est la performance du pilote qui compte. On a pris le meilleur pilote disponible voire pas disponible car il a fallu aller le chercher. Mais l'idée était de prendre ce qu'il y a de meilleur pour que l'écurie progresse, a justifié Laurent Rossi. Il fallait un pilote capable de gagner des points tout de suite avec la monoplace et Pierre a déjà montré cette capacité."