F1: Hamilton assure que la F1 n'est plus sa priorité principale

Très engagé dans la lutte contre le racisme, Lewis Hamilton a confié, à trois jours du GP de Monaco, que la F1 n’était plus sa première priorité. Le Britannique dit vouloir d’abord œuvrer pour faire avancer la diversité dans son sport.

"Le sport est ma vie, mon travail. Je dirais que c’est ma deuxième priorité". Avant de disputer le GP de Monaco dimanche, Lewis Hamilton s’est confié au quotidien espagnol As. Le septuple champion du monde a assuré que sa première priorité était d’abord de lutter contre le racisme et d'œuvrer pour plus de diversité en Formule 1. Le Britannique est un pilote engagé depuis de nombreuses années, mais le mouvement Black Lives Matter parti des Etats-Unis l'été dernier, n’a pas fait que décupler ses revendications.

"Voir ce que nous pouvons faire ensemble pour une F1 plus diversifiée"

Lewis Hamilton, qui a déjà raconté dans de nombreuses interviews avoir été victime de racisme depuis son enfance, a une nouvelle fois dénoncé le manque de diversité dans le monde du sport auto. "Mon père, mon frère et moi étions toujours les seules personnes de couleur. […] Au début, il était évident que nous n'étions pas les bienvenus. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Après le kart, j'ai rencontré quelques coureurs chinois ou asiatiques, mais pas de pilote noir", a-t-il raconté. Avec son expérience et son statut, Hamilton veut maintenant faire avancer les choses: "J'ai des conversations inconfortables avec mon patron (Toto Wolf), avec Mercedes, avec les sponsors. Nous devons les avoir et nous ne devons pas avoir honte, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour avoir une F1 plus diversifiée, comme toute autre entreprise. Cela prendra du temps, cela ne changera pas d'un jour à l'autre, mais nous sommes tous pareils même si notre couleur de peau est différente."

"J'adore me battre"

Le champion du monde en titre a également parlé de sa rivalité avec Max Verstappen. Après quatre GP, Hamilton est en tête du classement, avec 14 points d’avance sur le pilote Red Bull. Cette saison, Lewis Hamilton compte trois victoires en Grand Prix, contre une pour le Hollandais, qui doit souvent se contenter de la deuxième marche du podium. "J'adore me battre, je suis un sportif, je vis pour ça depuis que j'ai huit ans. Il n'y a rien de plus grand que cela pour moi", affirme-t-il. Il devrait donc être servi. Cette année, seul Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, semble capable de venir perturber l’hégémonie Mercedes. Quant à savoir si le Néerlandais de 23 ans est son successeur naturel, Hamilton préfère rester évasif. "Je ne sais pas. Il y a un bon groupe de jeunes talents ici. Lando (Norris) a un énorme potentiel, tout comme Charles (Leclerc)", a-t-il répondu. Hamilton n’a jamais caché son affection pour son compatriote et pilote McLaren, écurie où Hamilton a fait ses débuts et remporté son premier titre de champion du monde.

Un 8e titre? "Ça ne changera certainement rien d'important dans ma vie"

Lewis Hamilton est cette saison en lice pour remporter un 8e titre de champion du monde, un record. "Je ne sais pas si je vais le gagner, même si je travaille pour y parvenir, mais cela ne changera certainement rien d'important dans ma vie. Ce ne sont pas les chiffres qui m'inquiètent le plus", a-t-il déclaré.

En attendant, l’avenir en Formule 1 d’Hamilton n’est pas encore fixé. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Mercedes, il n’a pas encore prolongé. Il devrait encore piloter avec l’écurie allemande, mais les négociations tardent à aboutir. Mais le champion du monde s'impatiente et aimerait "avoir une vision claire de (son) avenir" avant la trêve estivale, en août.