F1 : Lando Norris prolonge l'aventure avec McLaren

Auteur d'un début de saison remarqué, Lando Norris a prolongé son contrat avec McLaren. L'actuel quatrième du championnat du monde des pilotes a étendu son bail avec l'écurie britannique, quelques jours avant le Grand Prix de Monaco.

Bonne nouvelle pour McLaren avant le Grand Prix de Monaco ce week-end. Ce mercredi, l'écurie britannique a officialisé la prolongation de son espoir, Lando Norris, pour "plusieurs années".

À 21 ans seulement, l'Anglais signe un début de saison très remarqué et figure actuellement à la 4e place au classement du championnat du monde des pilotes. Troisième du GP d'Emilie-Romagne le 18 avril dernier, le Britannique a signé un podium qui l'a encore mis un peu plus sur le devant de la scène.

Pilote réserve chez Mclaren en 2018, il a été promu par l'écurie britannique dès l'année suivante. Depuis, Lando Norris a disputé 42 GP pour deux podiums. Dans le communiqué publié par Mclaren, le natif de Bristol s'est réjouit de sa prolongation :

"Je suis vraiment heureux d'avoir prolongé ma collaboration avec McLaren à partir de 2022. Ayant été avec l'équipe pendant presque cinq ans, je me sens très bien dans la famille ici et je ne pourrais pas imaginer commencer la prochaine phase de ma carrière ailleurs. McLaren a été d'un grand soutien depuis mes débuts en série junior et j'ai vraiment apprécié d'apprendre et de me développer en tant que pilote depuis."

Une carrière en constante progression

Issu de la filière de jeunes pilotes de McLaren, Lando Norris continue sa progression chaque année. Neuvième l'an dernier au classement du championnat du monde des pilotes, l'Anglais de 21 ans démarre encore beaucoup mieux l'exercice actuel et peut aspirer à de grandes ambitions qu'il ne cache d'ailleurs pas.

"Mon engagement envers McLaren est clair: mon objectif est de gagner des courses et de devenir champion du monde de Formule 1 et je veux y parvenir avec cette équipe. Depuis que nous avons rejoint l'équipe en 2017, notre progression a été constante et nous avons des ambitions claires ensemble pour l'avenir."

Dans ce communiqué publié par McLaren, l'ancien pilote professionnel et directeur exécutif de McLaren Racing, Zak Brown, a également manifesté son plaisir de voir Lando Norris continuer dans son écurie.

"Je suis ravi de la prolongation de notre accord avec Lando pour 2022 et au-delà. Il a joué un rôle déterminant dans notre retour de forme chez McLaren et nous sommes fiers de la croissance qu’il a démontrée depuis ses débuts avec nous en 2017. Lando est l’un des talents les plus brillants de la grille."