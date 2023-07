F1: Hamilton comprend les militants écologistes mais leur demande de ne pas se "mettre en danger"

Il y a un an, des activistes s'étaient mis en danger en essayant de s'introduire sur la piste du Grand Prix de Silverstone, au Royaume-Uni. Lewis Hamilton s'est exprimé en saluant l'intention, mais implore les manifestants de ne pas se mettre en danger.

Engagé. Conscient. Les mots ne manquent pas pour qualifier Lewis Hamilton, qui est bien plus qu'un sportif. Sa notoriété lui permet de s'engager et de promouvoir différentes causes sociales, dont la diversité et l'inclusion. C'est donc logiquement que le Britannique dit comprendre l'enjeu des manifestations et de l'activisme. Mais il reste mesuré sur la méthode. L'an dernier, des militants écologistes avaient tenté de s'introduire sur le circuit de Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, une action jugée dangereuse.

"Les manifestants ou activistes sont les bienvenus [...] Je pense qu'ils essaient d'amener un changement positif. On ne veut pas que les gens soient sur la piste et qu'ils se mettent en danger", confie Lewis Hamilton dans des propos relayés par Sky Sports.

Le pilote de Mercedes comprend surtout le fond et les messages de ces manifestations: ''Cela crée des conversations, des dialogues et c'est souvent utile, si c'est fait de la bonne manière. Et nous avons besoin de changements.''

Hamilton espère un scénario différent cette année

A quelques jours du Grand Prix de Silverstone 2023, Hamilton espère cependant que le scénario ne se répétera pas: ''J'espère que nous n'aurons pas le même scénario que l'année dernière. Mais comme je l'ai dis, je soutiendrai toujours les manifestations pacifiques."

480.000 personnes sont attendues ce week-end au Grand Prix. Le directeur de Silverstone prévoit de mettre plus de moyens sur la sécurité. Cependant, son message est clair : ''Mon message est, ne mettez pas votre vie en danger. Ce n'est pas le bon endroit pour y aller et s'asseoir sur la piste.''