GP de Grande-Bretagne: Hamilton soutient les protestataires mais appelle à la prudence

Alors que plusieurs personnes ont pénétré sur le circuit de Silverstone avant de s'asseoir au milieu de la piste lors du GP de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a affirmé son soutien aux protestataires, tout en appelant à la prudence sur leur façon d'agir.

Il s'est passé beaucoup de choses ce dimanche sur le circuit de Silverstone. Outre la première victoire en Formule 1 de Carlos Sainz et le crash spectaculaire de Guanyu Zhou, des manifestants ont pénétré sur le tartan quelques minutes après l'accident du pilote Alfa Romeo. Cinq individus présents en tribunes et vêtus d'orange (pour quatre d'entre eux) ont franchi les grilles de sécurité pour pénétrer sur la piste et s'y asseoir, alors même que les pilotes circulaient - heureusement à faible allure compte tenu de l'interruption du Grand Prix.

>> Revivez le GP de Grande-Bretagne

Le message de Lewis Hamilton aux manifestants. © Capture d'écran Instagram

"Cela doit être fait en toute sécurité"

Troisième du Grand Prix derrière Sainz et Perez, Lewis Hamilton a rendu fier le très nombreux public britannique massé en tribune. Après la course, le pilote Mercedes a également réagi sur les actions des manifestants. "Comme nous l'avons vu aujourd'hui, c'est un sport très dangereux. Je n'étais pas au courant des manifestations d'aujourd'hui, et même si je soutiendrai toujours ceux qui défendent ce en quoi ils croient, cela doit être fait en toute sécurité. S'il vous plaît, ne sautez pas sur nos circuits pour protester, nous ne voulons pas vous mettre en danger", a écrit le septuple champion du monde sur Instagram.

De son côté, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a jugé "complètement irresponsable et dangereuse" l'intrusion dimanche de militants écologistes. "Chacun a le droit de s'exprimer sur des questions, mais personne n'a le droit de mettre des vies en danger, a déclaré l'Italien sur la chaîne britannique Sky Sports. Les actions d'un petit groupe de personnes aujourd'hui étaient complètement irresponsables et dangereuses. Nous remercions la police pour son excellent travail et nous ne devons pas être complaisants quant au risque que cela représente pour la sécurité des pilotes, des commissaires, des fans et des individus eux-mêmes".