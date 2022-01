F1: Hamilton ne répond plus au nouveau président de la FIA

Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), confie avoir contacté Lewis Hamilton mais que ce dernier n’est pas encore prêt à lui répondre après la perte de son titre mondial.

Mohammed Ben Sulayem a été élu président de la Fédération internationale de l’automobile au cœur d’une actualité chargée il y a deux semaines. Il s’est plongé dans les circonstances ayant abouti au titre mondial de Max Verstappen en Formule 1. Le Néerlandais a décroché sa première couronne en doublant Lewis Hamilton dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison après avoir profité des atermoiements des commissaires de course sous le régime de la voiture de sécurité.

"J'ai été élu il y a tout juste deux semaines, mais j'ai étudié tous les faits", a-t-il confié dans une interview à Marca en marge du Dakar. Il a également été interrogé sur l’absence de Lewis Hamilton au gala annuel de la FIA, quelques jours après le sacre de Verstappen. Ce qui pourrait valoir une sanction au Britannique, pour le moment injoignable.

"Pas encore prêt à 100%" à y répondre

"Je lui ai envoyé des messages, oui, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt à 100% (à répondre, ndlr) et je comprends sa position, mais il y a aussi des règles qui doivent être acceptées par tous les pilotes, a-t-il confié. Pour moi, il n'y a pas d'équipe ou de pilote au-dessus, par respect pour l'intégrité de la FIA. Mais je ne peux pas juger tant que je n'ai pas toutes les données et la première chose à mon ordre du jour est d'analyser en profondeur ce qui s'est passé à Abu Dhabi. En fin de compte, nous sommes tous humains et le stress et la pression étaient là, donc je pense que tout ira bien. Il faut regarder plus vers l'avenir que vers le passé."

Le nouveau patron du sport automobile ne veut pas croire à une retraite du pilote britannique. "Non, je ne pense pas, ce sont des rumeurs..., a-t-il ajouté. A-t-il déclaré qu'il ne se présenterait pas? Justement, non, quand on est pilote, on parle pour soi et pas de ce que les autres disent de vous. J'espère que ce n'est pas le cas, Lewis est une part importante du sport et de la F1, ses exploits, Verstappen est là... Je suis sûr que nous vivrons une F1 très excitante la saison prochaine."