F1: pour Ecclestone, Hamilton va prendre sa retraite

Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1, s’est entretenu avec la père de Lewis Hamilton et sent que le pilote britannique ne reprendra pas le championnat du monde la saison prochaine, après sa perte du titre cette année.

Bernie Ecclestone n’est plus le patron de la Formule 1 mais il en reste un influent observateur. A 91 ans, le Britannique a évidemment suivi de très près l’incroyable dénouement de la saison 2021 avec le titre mondial conquis par Max Verstappen (24 ans) dans le dernier tour du dernier Grand Prix de l’année à Abu Dhabi. Un scénario cruel pour Lewis Hamilton (36 ans), jusqu’alors largement en tête mais pénalisé par les faits de course et les décisions des commissaires. Pour Ecclestone, la déception née de cet échec va pousser le septuple champion du monde à se retirer.

Pour lui, Hamilton va se lancer dans la mode

"J’ai parlé à son père il y a quelques jours, confie-t-il dans le quotidien suisse, Blick. J’ai tout de suite senti qu’il ne répondrait pas à mes questions sur l’avenir de son fils. Nous avons préféré parler business."

"Je ne sais pas, mais je pense qu’il (Hamilton) ne reviendra pas, poursuit-il. Sa déception est trop grande et on peut la comprendre. Avec ses sept titres de champion du monde, comme Michael Schumacher, on peut penser qu’il va s’attaquer à son rêve de percer comme entrepreneur dans le milieu de la mode."

L’ancien dirigeant britannique reconnaît qu’un départ de son compatriote affaiblirait Mercedes, en tempérant tout de même ses propos. "Mais Lewis ne serait pas assuré de gagner en 2022, lance-t-il. Qui sait comment les nouvelles voitures vont évoluer dans le peloton? Avec George Russell, Hamilton aurait un coéquipier ambitieux, dont je ne suis d’ailleurs pas aussi convaincu du potentiel que de nombreux experts. Et puis, n’oublions pas Verstappen. Avec lui, Hamilton a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur, après toutes ces années."

Le Néerlandais a d’ailleurs récemment confié qu’il ne croyait pas à la retraite de son rival. "Je peux le comprendre, confie Ecclestone. Avec Hamilton, Max avait un rival que tout le monde tenait en haute estime. Les succès comptent double dans ce duel. Et je le répète: selon moi, Max est actuellement le meilleur pilote de course au monde."

"Il y a vraiment eu un problème" au GP d'Abu Dhabi

Interrogé sur la fin de la course, l’ancien patron de la F1 estime qu’il "y a vraiment eu un problème". "Beaucoup de choses ont mal tourné dans les derniers tours, note-t-il. Michael Masi, le responsable de la course, aurait pu s’épargner quelques ennuis s’il avait immédiatement arrêté la course avec le drapeau rouge après le crash de Nicholas Latifi. On aurait alors assisté à une super finale entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour les trois derniers tours."