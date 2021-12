F1: Hamilton encore perturbé par sa défaite et une possible retraite selon Wolff

Lewis Hamilton est encore perturbé par la perte du titre mondial en Formule face à Max Verstappen selon Toto Wolff. Le patron de l’écurie Mercedes a reconnu échanger régulièrement avec son pilote dont l’avenir reste toujours aussi incertain.

A l’heure où Max Verstappen et les fans du Néerlandais continuent de célébrer son premier titre mondial en Formule 1, Lewis Hamilton fait toujours grise mine. Peu actif sur les réseaux sociaux, une rareté pour lui, le Britannique de l’écurie Mercedes s’interroge sur la suite de sa carrière après la perte du titre de champion du monde de F1 dans le dernier tour du GP d’Abou Dhabi le 12 décembre. A en croire Toto Wolff, Lewis Hamilton accuse encore le coup.

"Nous fluctuons tous dans nos émotions et surtout Lewis, a estimé le patron de la firme allemande auprès du site spécialisé Motorsport-Total.com. Il avait gagné le championnat du monde jusqu'au dernier tour, puis tout lui a été enlevé d'une seconde à l'autre. Bien sûr que vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer."

Hamilton sans voix... et sans contrat

Muet depuis la fin de saison, Lewis Hamilton est quand même resté beau joueur après le sacre mondial de Max Verstappen. Absent lors du gala annuel de la FIA, le Britannique qui fêtera ses 37 ans le 7 janvier prochain pourrait néanmoins décider de stopper sa carrière après son échec.

En fin de contrat avec Mercedes, il n’a toujours pas prolongé et les rumeurs d’une possible retraite se multiplient ces dernières semaines. Toto Wolff, lui, assure échanger avec son protégé de poursuivre l’aventure et d’aller chercher ce huitième titre tant convoité.

"Le silence est là, bien sûr, parce qu'il manque tout simplement de mots, a encore lancé le directeur des flèches d'argent. […] Lewis était au bureau avec moi et toutes les autres personnes impliquées, et nous avons été en contact constant ces derniers jours."

Si Lewis Hamilton rempile pour une année supplémentaire, comme l’espère Toto Wolff, le prodigieux britannique se lancerait à l’assaut d’une huitième couronne mondiale. Avec un nouveau titre, l’Anglais deviendrait ainsi le pilote le plus titré de l’histoire devant la légende Michael Schumacher.