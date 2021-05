F1: Hamilton veut une "solution" pour rendre le GP de Monaco plus excitant

Lewis Hamilton estime que le GP de Monaco n'est "jamais excitant" à regarder pour les téléspectateurs, à cause de l'absence de dépassements. Le pilote britannique de Mercedes estime qu'une réflexion sur le format de la prestigieuse course doit être menée.

Le Grand Prix de Monaco est assurément le plus prestigieux de chaque saison de Formule 1. Néanmoins, il s'agit aussi d'une des courses les moins divertissantes pour les téléspectateurs, la faute à la piste étroite qui rend les dépassements presque impossibles, mais aussi à l'augmentation de la largeur des monoplaces au cours des dernières années. Ce constat, Lewis Hamilton l'a publiquement partagé avant le départ de la 78e édition de l'événement (dimanche 15h).

"Il faut que ça change", a lancé le pilote britannique de Mercedes, dans des propos relayés vendredi par Motorsport. "Nous avons le même format depuis des années. C'est le meilleur endroit, le plus beau où nous puissions courir. Mais vous savez déjà que ce n'est jamais excitant pour les fans. C'est une course à un seul arrêt avec ces relais longs et durs que nous devons faire. (...) Je ne pense pas que les fans apprécient cela", a aussi déclaré le septuple champion du monde.

Le plaisir est tout autre pour les pilotes

Sans avoir la "solution" pour rendre le GP plus "excitant", Lewis Hamilton n'a toutefois pas manqué de préciser qu'il ne remettait nullement en question le plaisir de pilotage sur ce tracé mythique. "Toute l'expérience du week-end est hypnotique, et c'est toujours le cas. Le sentiment de la victoire ici n'est jamais moindre. Chaque année, c'est unique et spécial, si vous en avez la chance".

La séance de qualifications de cette édition 2021 est prévue samedi de 15h à 16h. Lors des essais libres effectués jeudi, et non le vendredi comme le veut la tradition, les Ferrari ont impressionné et pourraient bien être la grande surprise du week-end. Lewis Hamilton s'est néanmoins classé 3e, à deux dixièmes de Charles Leclerc et avec quelques millièmes d'avance sur la Red Bull de Max Verstappen.