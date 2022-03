F1: "Je veux être champion du monde", clame Gasly avant le début de la saison

Dans un entretien au Monde ce samedi, à la veille du coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn, le pilote français Pierre Gasly affiche de grandes ambitions. A 26 ans, le pilote Alpha Tauri exprime même son désir de devenir champion du monde de F1. Pourquoi pas dès l’année prochaine…

La pression monte pour Pierre Gasly. Comme tous les pilotes de F1, le Français de 26 ans s’apprête à lancer la saison 2022 dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn. Pour sa sixième année en F1, le Normand de chez Alpha Tauri espère faire mieux que la 9eme place obtenue en 2021. Celui qui a réalisé le meilleur temps des essais libres 1 mais le 13eme de la 2eme session sait que la concurrence sera rude mais il peut compter sur un mental d’acier : "Il faut être toujours aux avant-postes, régulier, et c’est que j’ai réussi à faire, affirme-t-il samedi dans un entretien au Monde. J’ai pris une autre dimension avec une victoire (à Monza en 2020), un podium (à Bakou en 2021). Cela se voit à l’intérieur des paddocks, dans le regard des autres pilotes et écuries, ainsi que dans l’attention médiatique et dans celle du public."

"Je connais mon talent et mes forces"

Leader de son écurie, Pierre Gasly bénéficie aussi de la confiance de ses dirigeants. Une donnée importante pour un pilote qui n’oublie pas sa rétrogradation de Red Bull vers sa "petite sœur", Alpha Tauri, en 2019. "Je ne baisse jamais les bras, soutient-il. J’ai toujours dû me bagarrer pour avoir les choses que je voulais. Je n’ai pas eu un parcours aisé : on m’a mis des bâtons dans les roues. Ça ne m’a jamais ralenti. Au contraire, ces situations me transcendent." Et le poussent aujourd’hui à afficher de très grandes ambitions pour son avenir.

"Les deux dernières années et demie, j’ai abordé tous les Grands Prix de la meilleure manière possible. Je connais mon talent et mes forces mais c’est un sport où l’on doit se remettre en question en permanence. Mon objectif est clair : je veux être un jour champion du monde en F1. Pour ça, il faut avoir la voiture adéquate. Cela ne sera pas pour 2022, mais je ferai tout ce qui doit être fait pour que cela arrive en 2023 ou, en tout cas, le plus tôt possible." En attendant un possible retour à Red Bull dans un an, sa marche en avant débute ce samedi, à 16h, avec les qualifications du GP de Bahreïn.