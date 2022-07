F1: l'émotion de la famille Schumacher, après avoir reçu un prix en hommage à l'ancien pilote Ferrari

Près de neuf ans après le grave accident de ski de Michael Schumacher, qui lui a laissé de graves séquelles, sa famille a reçu un prix de la part de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d'où est originaire l'ex-pilote de Ferrari. L'émotion était palpable, quelques jours après les propos polémiques de l'ancien manager de Schumacher.

C'est une cérémonie en l'hommage de Michael Schumacher qui s'est déroulée mercredi dernier, le 20 juillet, au salon Motorworld de Cologne, et qui a grandement touché le famille de l'ancien pilote allemand. Ce dernier n'est plus apparu en public depuis 2013 et son grave accident de ski, qui lui a laissé d'importantes séquelles. Alors, ce sont sa femme, Corinna, et sa fille, Gini, qui sont allées collecter le prix remis au septuple champion du monde de Formule 1 par son Land natal, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le rejeton, Mick Schumacher, était lui absent. Le pilote de l'écurie Haas n'a pas pu trouver de créneau pour se rendre à Cologne alors qu'il préparait le Grand Prix de France qui a lieu dimanche. C'est donc seules et avec une émotion non feinte que Corinna et Gini Schumacher ont reçu le "prix d'État", remis des mains d'Hendrik Wüst.

Le ministre-président de la région en a profité pour revenir sur la carrière de Schumacher mais également sur sa personnalité, "un homme au grand cœur, pour qui il était important de penser constamment aux autres". Le Français Jean Todt était également présent. Patron de Ferrari pendant pendant une quinzaine d'années, c'est sous sa direction que Schumacher a remporté cinq titres mondiaux avec la Scuderia.

Une remise dans un contexte délétère

"Je suis très fier d'être l'ami de Michael et de sa famille", a expliqué l'ancien patron de la Fédération internationale de l'automobile, lui qui était assis aux côtés de Gini Schumacher. La remise de ce prix honorifique, le plus important de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, s'est déroulée dans un contexte particulier.

Deux jours plus tôt, Willi Weber, l'ancien manager de Michael Schumacher, avait en effet vidé son sac dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L'octogénaire a souligné son mauvais traitement par la famille Schumacher, accusant Corinna de l'avoir tenu à l'écart après le grave accident de l'ancien pilote. Weber a également dénoncé des mensonges de la part du clan Schumacher concernant l'état de santé de l'Allemand, sans donner plus de précision.