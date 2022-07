F1: l'ex-manager de Schumacher dénonce "les mensonges" de la famille de l'ancien pilote sur sa santé

Willi Weber, célèbre pour avoir été le manager de Michael Schumacher, s'en prend à la famille du septuple champion du monde de Formule 1 dans une interview à la Gazzetta dello Sport. Il estime avoir été mis à l'écart et dénonce des "mensonges".

Willi Weber règle ses comptes. Ancien tenancier de boîtes de nuit devenu manager de Michael Schumacher, cet homme d’affaires allemand est revenu sur son histoire avec le septuple champion du monde de Formule 1 dans un entretien donné à la Gazzetta dello Sport. L’occasion pour lui de vider son sac en accusant la famille Schumacher de l’avoir mis à l’écart et d’avoir "menti" au sujet de la santé de Michael, grièvement blessé en décembre 2013 lors d’un accident de ski à Méribel.

"Que des mensonges"

"C’est une énorme douleur pour moi. J’ai essayé des centaines de fois de contacter Corinna (l’épouse de Michael Schumacher) et elle ne m’a jamais répondu. J’ai appelé Jean Todt (ami de la famille et ancien patron de la FIA) pour lui demander si je devais aller à l’hôpital et il m’a dit alors d’attendre, que c’était trop tôt. J’ai appelé le lendemain (de l’accident) et personne n’a répondu. Je ne m’attendais pas à un tel comportement et je suis toujours en colère. Ils m’ont tenu à l’écart, en me disant que c’était trop tôt, et après que c’était trop tard. Cela fait neuf ans. Peut-être qu’ils devraient simplement dire les choses telles qu’elles sont", confie-t-il.

Depuis son tragique accident, Michael Schumacher n’a plus été vu en public et le doute continue de planer concernant son état de santé. Sa famille et ses proches veillent à le protéger en préservant le secret. "Au départ, je pouvais comprendre la situation car j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour que Michael protège sa vie privée. Mais depuis, nous n'avons entendu que des mensonges de leur part. Il était comme un fils pour moi. Même aujourd'hui, ça me fait mal d'en parler", ajoute Willi Weber, sans en dire plus sur ce qu'il considère comme des "mensonges" sur la santé de l'Allemand.

Corinna Schumacher avait brièvement parlé de son mari dans un documentaire réalisé l’an dernier par Netflix. "On essaie de préserver la cellule familiale que Michael aimait tant et qu'il aime toujours, disait-elle. Et on continue de vivre nos vies. La vie privée reste privée, comme il aimait le dire. Il a toujours veillé sur nous, c'est désormais à nous de veiller sur lui." Les mots de son fils Mick, désormais pilote de F1 au sein de l'écurie Haas, étaient aussi très émouvants : "Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu'on puisse se parler."