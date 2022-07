F1: "L'impression qu'il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir", Hamilton aborde son avenir

Sous contrat avec Mercedes jusqu'en 2023, Lewis Hamilton se dit toujours motivé par la Formule 1, lui qui a pris la deuxième place du Grand Prix de France ce dimanche. A 37 ans, le Britannique "profite plus que jamais".

Lewis Hamilton a rejoint un cercle fermé. Dimanche, le Britannique a disputé la 300e course de sa carrière en Formule 1, à l'occasion du Grand Prix de France, où il a pris la deuxième place derrière Max Verstappen, soit son meilleur résultat de la saison. En conférence de presse, le pilote de 37 ans a abordé son avenir.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Mercedes, Lewis Hamilton pourrait ne pas en rester là. "Je veux tout d'abord être reconnaissant pour en être arrivé là. Je suis encore frais et j'ai toujours l'impression qu'il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir", a commenté le septuple champion du monde.

Hamilton "profite plus que jamais"

"J'aime ce que je fais et je suis vraiment fier de travailler avec ce groupe incroyable de personnes, a poursuivi Hamilton, qui pilote pour Mercedes depuis 2013 et qui "profite plus que jamais". "Bien sûr, je veux retrouver le chemin de la victoire et cela prendra du temps. Je suis sûr que nous nous assoirons à un moment donné et parlerons de l'avenir", a-t-il aussi déclaré.

Plus tôt dans le week-end, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, s'était confié dans un sourire sur l'avenir de son protégé: "Nous avons parlé il y a quelques semaines de la durée de notre partenariat, et le nombre qui a été discuté était de cinq à dix ans. Donc je pense qu'il peut arriver à 400 courses." "Cela fait beaucoup de courses", a simplement répondu Hamilton.

"Quelqu'un a dit un jour qu'il ne fallait pas seulement gagner le huitième titre, alors pourquoi pas le dixième?", a complété Wolff sur les potentielles ambitions de Lewis Hamilton d'ici la fin de carrière. Pas sûr néanmoins que l'intéressé, qui a déjà déclaré ne pas vouloir continuer après 40 ans, soit du même avis.