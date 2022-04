F1: la FIA balaie les critiques des pilotes sur la vitesse de la voiture de sécurité

La FIA a répondu jeudi aux critiques de plusieurs pilotes de F1, notamment Max Verstappen et Charles Leclerc, concernant la vitesse de la voiture de sécurité lors du Grand Prix d'Australie.

C'est une évidence que la FIA a dû rappeler dans un communiqué pour le moins inattendu: la voiture de sécurité en Formule 1 sert avant tout à protéger les pilotes ainsi que les commissaires et les officiels de course, et elle n'a pas vocation à rouler très vite. À la suite des critiques émanant notamment du champion du monde Max Verstappen, se plaignant de la lenteur de la Safety car lors du Grand Prix d'Australie, la Fédération internationale automobile a fait une mise au point ce jeudi.

La vitesse, une considération "secondaire"

"La fonction première de la voiture de sécurité de Formule 1 de la FIA n'est évidemment pas la vitesse pure et simple, écrit l'instance. Les procédures de la voiture de sécurité prennent en compte de multiples objectifs, en fonction de l'incident en question, y compris la nécessité de 'regrouper' le peloton, de gérer la récupération ou les débris sur la piste de manière sûre et d'ajuster le rythme en fonction des activités de nettoyage qui peuvent être en cours dans une autre partie de la piste".

"La vitesse de la voiture de sécurité est donc généralement dictée par la direciton de la course. Elle n'est pas limitée par les capacités des voitures de sécurité, qui sont des véhicules haute performance et sur-mesure préparés par deux des meilleurs constructeurs mondiaux (Mercedes et Aston Martin, ndlr), équipés pour faire face aux conditions de piste changeantes à tout moment et conduits par un pilote et un copilote extrêmement expérimentés et compétents".

La FIA insiste ainsi pour rappeler clairement que les conséquences de la voiture de sécurité sur les performances des monoplaces dans le peloton constitue seulement "une considération secondaire". "L'impact est le même pour tous les concurrents qui, comme c'est toujours le cas, sont responsables de piloter de manière sûre à tout moment selon les conditions de leur monoplace et du circuit", conclut le communiqué.

La Safety car comparée à une "tortue"

Au terme de la course disputée le 10 avril à Melbourne, Max Verstappen a fustigé l'allure de "tortue" de la voiture de sécurité, qui est intervenue deux fois. "Je ne comprends pas pourquoi nous devions rouler si lentement", a tonné le pilote néerlandais de Red Bull. "Pour être honnête, je voulais me plaindre", a admis Charles Leclerc (Ferrari), vainqueur du GP et leader du championnat.

Les plaintes concernant l'allure de la Safety car sont monnaie courante en F1. Les pilotes ne se privent généralement pas d'étaler leur agacement à la radio. Car une faible vitesse en cas de neutralisation de la course entraîne mécaniquement une baisse de la température des pneus sur les monoplaces, rendant ainsi l'adhérence bien plus délicate à la relance de la course.